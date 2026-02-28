قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

ندى سويفى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة تحمل علم إسرائيل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت إيداع المتهم مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية وإخضاعه للملاحظة الطبية للكشف على قواه العقلية. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى ملصق عليها علم إحدى الدول بالإصطدام بعدد من المواطنين والمركبات بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة من الأهالى بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة المركز، بأنه حال تواجد قائد السيارة الملاكى الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) بمحل البلاغ حدثت مشادة كلامية بينه وبين (مالك محل تجارى) لإعتراض الأخير على توقفه بالسيارة أمام المحل الخاص به، ولدى مشاهدة المارة للمشاجرة والعلم المثبت على السيارة قاموا بالتعدى عليه بالضرب وحال محاولته الإفلات إصطدم بعدد من المواطنين والمركبات تصادف مرورهم بالمنطقة مما أسفر عن إصابة (6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة) وتم نقلهم لعدد من المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أمكن ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وأفادت أهليته بأنه يعانى من مرض نفسى منذ عدة سنوات ويتم علاجه لدى عدد من الأطباء النفسيين وقدموا الأوراق والشهادات الطبية التى تفيد ذلك، وبإستكمال التحرى تبين أن المذكور تردد على أحد محلات كماليات السيارات بذات المنطقة وطلب من كريمة مالك المحل طباعة الملصق المشار إليه فقامت المذكورة بطباعة نسختين وتسليمها له خوفاً منه لكونه معروف بمحيط المنطقة محل سكنه بعدم إتزانه النفسى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق

