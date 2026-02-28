قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحلقة 11من هي كمياء .. طلاق ميمي جمال يدفعها للذهاب لطبيب نفسي
خطر على الأمن القومي .. أول تعليق من شركة أنثروبيك على قرار البنتاجون
كندا تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
الأهلي ضد زد.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. عودة زيزو و تريزيجيه
هل صيام شهر رمضان دون صلاة مقبول؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
أسعار الدواجن في أسوان اليوم السبت 28-2-2026
محمود البنا : التحكيم المصري "كارثي ومختطف" بسبب أوسكار رويز
عصمت: 97 مليار جنيه فروق تكلفة الوقود مع ثبات الأسعار.. وتركيب 2.6 مليون عداد مسبق الدفع
طريقة عمل قمر الدين في البيت بدون مواد حافظة وبطعم زمان
أخبار قنا | مصرع شاب وإصابة آخر فى انقلاب دراجة نارية.. إعادة بين الديب وأبوزيد على مقعد نقيب المهندسين
الدوري الإنجليزي: ولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا 2 - 0
وزير الخارجية العماني يطلع نظرائه بالخليج على نتائج مفاوضات إيران وأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمليات جراحية ضد الإرهاب.. باكستان توضح استراتيجيتها العسكرية في أفغانستان

مشرف زيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني
مشرف زيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني
عبد الخالق صلاح

أوضح مشرف زيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، طبيعة التحركات العسكرية الأخيرة، مؤكداً أنها لا تندرج تحت مسمى "حرب بين دولتين"، بل هي عمليات دقيقة ومحددة تستهدف حصراً "الخلايا الإرهابية" التي تم رصدها بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة داخل الأراضي الأفغانية. 

وشدد “زيدي” على أن باكستان تفرق تماماً بين الشعب الأفغاني الجار وبين الجماعات الإرهابية التي تتخذه درعاً لها، مشيراً إلى أن الحرب التقليدية تكون بين جيوش نظامية ودول واعية، أما ما تقوم به باكستان فهو ممارسة لحقها المشروع في الدفاع عن النفس وتدمير مراكز التهديد قبل وصولها إلى عمقها الجغرافي.

وفصّل زيدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الاستراتيجية الباكستانية القائمة على استهداف الملاذات الآمنة التي توفرها بعض الأطراف في أفغانستان لحركة طالبان الباكستانية وغيرها من التنظيمات المسلحة، موضحاً أن هذه الخلايا هي المسؤول الأول عن الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي ضربت الداخل الباكستاني مؤخراً.

وأضاف زيدي أن تجاهل كابول لهذه البؤر الإجرامية جعل من التدخل العسكري المباشر ضرورة لا مفر منها لحماية الأمن القومي، مؤكداً أن العمليات ستستمر طالما بقيت هذه التهديدات قائمة.

واعتبر أن استهداف هذه المواقع، هو رسالة حزم لكل من يظن أن الحدود يمكن أن تكون غطاءً لممارسة الإرهاب ضد باكستان دون عقاب أو ردع.

ودعا زيدي، النظام الأفغاني، إلى تحمل مسؤولياته كدولة وعدم السماح بتحويل أفغانستان إلى مأوى للمجرمين، مؤكداً أن باكستان تفضل دائماً سبل السلام والتعاون، لكنها تمتلك الجاهزية الكاملة للرد على أي تهديد يطال أمنها. 

وأشار إلى أن المعلومات الاستخباراتية الباكستانية دقيقة جداً في تحديد الأهداف؛ مما يقلل من أي خسائر جانبية ويركز الضغط على الإرهابيين وحدهم، مشدداً على أن هذه العمليات هي جزء من جهد أوسع لتطهير المنطقة من الفكر المتطرف والعنف المسلح الذي أعاق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة لسنوات طويلة، وأن باكستان لن تتردد في تكرار هذه الضربات إذا استدعى الأمر لحماية أمنها القومي.

الخلايا الإرهابية المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني الشعب الأفغاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

ترشيحاتنا

المستشار وجدي عبد المنعم

سماع الشهود في محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع.. الثلاثاء

اموال

555 ألف دولار.. المتهم الرابع في واقعة الاستيلاء على مستلزمات طبية يفضح المتهمين

المتهمين

مشاجرة على الميراث.. الداخلية تكشف محاولة اقتحام مسجد في قنا

بالصور

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد