عمليات جراحية ضد الإرهاب.. باكستان توضح استراتيجيتها العسكرية في أفغانستان

أوضح مشرف زيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، طبيعة التحركات العسكرية الأخيرة، مؤكداً أنها لا تندرج تحت مسمى "حرب بين دولتين"، بل هي عمليات دقيقة ومحددة تستهدف حصراً "الخلايا الإرهابية" التي تم رصدها بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة داخل الأراضي الأفغانية.

وشدد “زيدي” على أن باكستان تفرق تماماً بين الشعب الأفغاني الجار وبين الجماعات الإرهابية التي تتخذه درعاً لها، مشيراً إلى أن الحرب التقليدية تكون بين جيوش نظامية ودول واعية، أما ما تقوم به باكستان فهو ممارسة لحقها المشروع في الدفاع عن النفس وتدمير مراكز التهديد قبل وصولها إلى عمقها الجغرافي.

وفصّل زيدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الاستراتيجية الباكستانية القائمة على استهداف الملاذات الآمنة التي توفرها بعض الأطراف في أفغانستان لحركة طالبان الباكستانية وغيرها من التنظيمات المسلحة، موضحاً أن هذه الخلايا هي المسؤول الأول عن الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي ضربت الداخل الباكستاني مؤخراً.

وأضاف زيدي أن تجاهل كابول لهذه البؤر الإجرامية جعل من التدخل العسكري المباشر ضرورة لا مفر منها لحماية الأمن القومي، مؤكداً أن العمليات ستستمر طالما بقيت هذه التهديدات قائمة.

واعتبر أن استهداف هذه المواقع، هو رسالة حزم لكل من يظن أن الحدود يمكن أن تكون غطاءً لممارسة الإرهاب ضد باكستان دون عقاب أو ردع.

ودعا زيدي، النظام الأفغاني، إلى تحمل مسؤولياته كدولة وعدم السماح بتحويل أفغانستان إلى مأوى للمجرمين، مؤكداً أن باكستان تفضل دائماً سبل السلام والتعاون، لكنها تمتلك الجاهزية الكاملة للرد على أي تهديد يطال أمنها.

وأشار إلى أن المعلومات الاستخباراتية الباكستانية دقيقة جداً في تحديد الأهداف؛ مما يقلل من أي خسائر جانبية ويركز الضغط على الإرهابيين وحدهم، مشدداً على أن هذه العمليات هي جزء من جهد أوسع لتطهير المنطقة من الفكر المتطرف والعنف المسلح الذي أعاق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة لسنوات طويلة، وأن باكستان لن تتردد في تكرار هذه الضربات إذا استدعى الأمر لحماية أمنها القومي.