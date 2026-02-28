قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وافق على التسوية ولجأ للمحامي.. سيف زاهر يوضح أزمة الأهلي مع ريبيرو
بعد تحطم طائرة للجيش .. قرار هام من السلطات في بوليفيا
5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري
انتخابات نقابة المهندسين.. إعادة بين ربيع وحمودة على مقعد نقيب كفر الشيخ
سوريا .. سماع إطلاق نار بساحة الأمويين ومصدر يكشف التفاصيل
دعاء الليلة العاشرة من رمضان لزيادة الرزق.. ردده صباحا ومساء
سعر عيار 18 اليوم 28-2-2026
قبل قطع الخدمة.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي مارس 2026
ضياء عبدالخالق يفتح النار: أين اسمي من دعاية مسلسل علي كلاي
مسلسل درش الحلقة 10.. الأمل يعود لوالدة مصطفى شعبان
العراق يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة
فوز مثير لرجال يد الزمالك على سبورتنج في دوري المحترفين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عصام شعبان عبدالرحيم يوجه رسالة نارية لـ مجدي شطة: ما تغنيش قدامي

أكد المطرب الشعبي عصام شعبان عبدالرحيم أنه طلب من مؤدي المهرجانات مجدي شطة عدم الغناء في أحد الأفراح التي كان يشارك فيها، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بخلاف شخصي، بل باحترام أجواء الحفل والحضور.


وقال عصام خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مجدي شطة صديق مقرب له، وإنه لا يحمل له أي ضغينة، بل على العكس تجمعهما علاقة طيبة. 
وأضاف: "قلت له ما تغنيش في فرح أنا موجود فيه، مش عشان حاجة، لكن عشان في ناس كبيرة ومحترمة قاعدة، وميصحش يحصل أي تجاوز في الكلام قدامهم".
وأوضح أن طبيعة بعض أغاني المهرجانات تتضمن ألفاظًا لا تتناسب مع وجود كبار العائلة والشخصيات المحترمة، مؤكدًا أنه يحرص على الحفاظ على صورة الحفل واحترام الحضور، خاصة في وجود شخصيات يعتبرها “خط أحمر” في حياته، مثل أصدقائه المقربين وأهل منطقته الذين يعتز بهم.
وأشار عصام إلى أنه لا يعادي فن المهرجانات في حد ذاته، قائلاً: «الله يسهل لكل واحد ويشتغل ويرزق، لكن نفسي يكون في التزام أكتر في طريقة الكلام، لأن في بعض الأحيان الألفاظ بتكون صادمة ومش مناسبة".
كما شدد على أن اعتراضه لا يتعلق بالغيرة أو المنافسة، بل باحترام الذوق العام، مؤكدًا أنه لا يقبل أن تُقال ألفاظ خارجة في وجود كبار الحضور أو في مناسبة اجتماعية لها طابع خاص.
 

شعبان عبد الرحيم نجل شعبان عبد الرحيم خط أحمر

