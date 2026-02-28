عصام شعبان عبدالرحيم يوجه رسالة نارية لـ مجدي شطة: ما تغنيش قدامي

أكد المطرب الشعبي عصام شعبان عبدالرحيم أنه طلب من مؤدي المهرجانات مجدي شطة عدم الغناء في أحد الأفراح التي كان يشارك فيها، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بخلاف شخصي، بل باحترام أجواء الحفل والحضور.



وقال عصام خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مجدي شطة صديق مقرب له، وإنه لا يحمل له أي ضغينة، بل على العكس تجمعهما علاقة طيبة.

وأضاف: "قلت له ما تغنيش في فرح أنا موجود فيه، مش عشان حاجة، لكن عشان في ناس كبيرة ومحترمة قاعدة، وميصحش يحصل أي تجاوز في الكلام قدامهم".

وأوضح أن طبيعة بعض أغاني المهرجانات تتضمن ألفاظًا لا تتناسب مع وجود كبار العائلة والشخصيات المحترمة، مؤكدًا أنه يحرص على الحفاظ على صورة الحفل واحترام الحضور، خاصة في وجود شخصيات يعتبرها “خط أحمر” في حياته، مثل أصدقائه المقربين وأهل منطقته الذين يعتز بهم.

وأشار عصام إلى أنه لا يعادي فن المهرجانات في حد ذاته، قائلاً: «الله يسهل لكل واحد ويشتغل ويرزق، لكن نفسي يكون في التزام أكتر في طريقة الكلام، لأن في بعض الأحيان الألفاظ بتكون صادمة ومش مناسبة".

كما شدد على أن اعتراضه لا يتعلق بالغيرة أو المنافسة، بل باحترام الذوق العام، مؤكدًا أنه لا يقبل أن تُقال ألفاظ خارجة في وجود كبار الحضور أو في مناسبة اجتماعية لها طابع خاص.

