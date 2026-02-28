فوز مثير لرجال يد الزمالك على سبورتنج في دوري المحترفين

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب نظيره سبورتنج بنتيجة 31-30، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائيات دوري المحترفين.

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين منذ الدقائق الأولى، حيث تبادل اللاعبون السيطرة وفرض كل فريق أسلوبه داخل الملعب، في مواجهة اتسمت بالندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

شوط أول متكافئ وحماس متبادل

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 16-16، بعدما قدم الفريقان أداءً متوازنًا دفاعيًا وهجوميًا.

ونجح لاعبو الزمالك في مجاراة سرعة لاعبي سبورتنج، فيما تألق حارسا المرمى في التصدي للعديد من المحاولات الخطيرة، ليبقى التعادل سيد الموقف مع صافرة نهاية النصف الأول.

انتفاضة كوماندوز الزمالك في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، تمكن “كوماندوز” الزمالك من تعديل المسار ورفع نسق الأداء، مستفيدين من خبرات لاعبيهم في التعامل مع اللحظات الحاسمة.

ورغم محاولات سبورتنج للعودة في النتيجة، فإن الزمالك حافظ على تقدمه بفارق هدف وحيد حتى صافرة النهاية، ليحسم اللقاء بنتيجة 31-30 ويضيف فوزًا ثمينًا إلى مشواره في الدور النهائي.

استمرار المشوار في النهائيات

أقيمت المباراة ضمن رابع مواجهات الزمالك في نهائيات دور المحترفين، حيث يسعى الفريق لمواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خامس مواجهاته في الدور النهائي أمام فريق البنك الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، على صالة عبد الرحمن فوزي بالقلعة البيضاء، في لقاء جديد يطمح خلاله الأبيض لمواصلة عروضه القوية وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في سباق البطولة.