دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على سموحة بنتيجة 30-27، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على صالة عبد الرحمن فوزي، في مقر القلعة البيضاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 15-15، قبل أن يتمكن “الكوماندوز” من تعديل المسار في الشوط الثاني؛ لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 30-27.

وأقيمت المباراة في ثالث مواجهات الفريق بنهائيات دوري المحترفين، ومن المقرر أن يخوض الزمالك رابع مواجهاته في الدور النهائي، أمام سبورتنج، يوم الجمعة المقبل، على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية.