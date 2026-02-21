قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
أوقات استجابة الدعاء في رمضان .. اغتنم ساعتين لا ترد فيهما دعوة وردد أفضل 100 دعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد 22 فبراير 2026، الموافق رابع أيام شهر رمضان المبارك، حالة من التباين الواضح في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، حيث يسود طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون دافئًا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، قبل أن يعود الطقس إلى البرودة الشديدة خلال ساعات الليل المتأخرة.
 

الأرصاد

حالة الطقس غدا

وأكدت الهيئة أن الأجواء الشتوية لا تزال تفرض سيطرتها على فترات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، لا سيما في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.
 

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

شبورة مائية كثيفة أحيانًا

تشهد البلاد شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا، على مناطق واسعة تمتد من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

 

محافظة الإسكندرية: غلق الطريق الصحراوي من البوابات لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية

وأوضحت الأرصاد أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

نشاط للرياح وفرص إثارة الرمال

كما توقعت الهيئة نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، الأمر الذي قد يؤثر على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

أمطار خفيفة ورذاذ متقطع

وأشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

 كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى

العظمى: 22 درجة مئوية

الصغرى: 11 درجة مئوية

الإسكندرية

العظمى: 20 درجة

الصغرى: 11 درجة

مطروح

العظمى: 19 درجة

الصغرى: 9 درجات

سوهاج

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 10 درجات

قنا

العظمى: 28 درجة

الصغرى: 11 درجة

أسوان

العظمى: 29 درجة

الصغرى: 12 درجة

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة في السحور وصلاة الفجر، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة، وتجنب السرعات الزائدة على الطرق. 

كما شددت على متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس غدا حالة الطقس غدا الظواهر الجوية المتوقعة غدًا درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

الضرائب

الضرائب تخفض ندواتها التثقيفية لـ 20 لقاء أسبوعيا .. تفاصيل

سبائك ذهبية

أسعار سبائك الذهب في مصر مساء اليوم 21-2-2026

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه .. غدا

بالصور

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

سعر نيسان صنى 2015 المستعملة

نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر.. عادات يومية تفاقم الحالة

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد