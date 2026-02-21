الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد 22 فبراير 2026، الموافق رابع أيام شهر رمضان المبارك، حالة من التباين الواضح في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، حيث يسود طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون دافئًا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، قبل أن يعود الطقس إلى البرودة الشديدة خلال ساعات الليل المتأخرة.



حالة الطقس غدا

وأكدت الهيئة أن الأجواء الشتوية لا تزال تفرض سيطرتها على فترات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، لا سيما في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.



الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

شبورة مائية كثيفة أحيانًا

تشهد البلاد شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا، على مناطق واسعة تمتد من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.





وأوضحت الأرصاد أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

نشاط للرياح وفرص إثارة الرمال

كما توقعت الهيئة نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، الأمر الذي قد يؤثر على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

أمطار خفيفة ورذاذ متقطع

وأشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى

العظمى: 22 درجة مئوية

الصغرى: 11 درجة مئوية

الإسكندرية

العظمى: 20 درجة

الصغرى: 11 درجة

مطروح

العظمى: 19 درجة

الصغرى: 9 درجات

سوهاج

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 10 درجات

قنا

العظمى: 28 درجة

الصغرى: 11 درجة

أسوان

العظمى: 29 درجة

الصغرى: 12 درجة

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة في السحور وصلاة الفجر، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة، وتجنب السرعات الزائدة على الطرق.

كما شددت على متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.