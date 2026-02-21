أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

عاد ليدز يونايتد بتعادل ثمين ومفاجئ من أرض مستضيفه أستون فيلا (1-1) في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأقيمت المباراة على ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا

وتمكن الألماني أنتون شتاخ من تسجيل هدف التقدم لليدز يونايتد في الدقيقة 31، وبعد معاناة ومحاولات كثيرة تمكن أستون فيلا من إدراك التعادل عن طريق مهاجمه البديل تامي أبراهام في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة رفع أستون فيلا بذلك إلى 51 نقطة معززاً موقعه رغم التعادل في المركز الثالث بينما رفع ليدز رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.