مرتب 25 ألف جنيه.. وظائف خالية بتلك المحافظات قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية، التي أعلنها موقع فرصنا التابع لـ وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة فرص عمل جديدة للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، برواتب تصل إلى 25000 جنيه شهريا.
وتأتي تلك الوظائف في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل وتوسيع قاعدة التوظيف وخلق قنوات تواصل مباشرة بين الباحثين عن عمل وجهات التوظيف.
تفاصيل الوظائف الشاغرة
مدير تكاليف بالقاهرة
مستوى الخبرة إدارة عليا
سنوات الخبرة من 10 إلى 15 سنة
الجنس المطلوب ذكر
السن من 35 إلى 45 سنة
المؤهل مؤهل عال كلية التجارة شعبة المحاسبة والمراجعة
إجادة اللغة الإنجليزية جيد
إجادة الحاسب الآلي جيد جدا
إجادة مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب من 20000 إلى 25000 جنيه
نوع الوظيفة دوام كامل
توفر تأمينات اجتماعية
مسؤول مبيعات بالقليوبية
مستوى الخبرة متوسط
لا يشترط نوع محدد للجنس
لا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية
لا يشترط سن محدد
لا يشترط إجادة الحاسب الآلي
المؤهل ثانوية فنية نظام 3 سنوات
لا يشترط مايكروسوفت أوفيس
الراتب من 5700 إلى 13000 جنيه
نوع الوظيفة دوام كامل
سيلز بالقاهرة
مستوى الخبرة حديث التخرج
لا يشترط نوع محدد للجنس
إجادة اللغة الإنجليزية جيد
السن حتى 30 سنة
لا يشترط إجادة الحاسب الآلي
المؤهل مؤهل عال
لا يشترط مايكروسوفت أوفيس
الراتب من 6000 إلى 10000 جنيه
حوافز إضافية من 3000 إلى 10000 جنيه
نوع الوظيفة دوام كامل
تأمينات صحية واجتماعية
المهام والمسؤوليات لوظائف المبيعات
البحث عن عملاء جدد من الشركات والمؤسسات بنظام B2B
عرض خدمات ومنتجات الشركة بأسلوب احترافي
إعداد وإرسال عروض الأسعار ومتابعة التفاوض حتى إتمام التعاقد
بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء
تحقيق المستهدف البيعي الشهري والسنوي
متابعة السوق والمنافسين واقتراح أفكار لزيادة حجم المبيعات.
وتأتي هذه الفرص ضمن خطة دعم تشغيل الشباب، ورفع كفاءة سوق العمل من خلال توفير وظائف متنوعة تناسب مختلف المؤهلات والخبرات، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحقيق الاستقرار المهني للباحثين عن عمل وفرص عمل آمنة.