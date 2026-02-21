مرتب 25 ألف جنيه.. وظائف خالية بتلك المحافظات قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية، التي أعلنها موقع فرصنا التابع لـ وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة فرص عمل جديدة للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، برواتب تصل إلى 25000 جنيه شهريا.

وتأتي تلك الوظائف في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل وتوسيع قاعدة التوظيف وخلق قنوات تواصل مباشرة بين الباحثين عن عمل وجهات التوظيف.

الوظائف الخالية

تفاصيل الوظائف الشاغرة

مدير تكاليف بالقاهرة

مستوى الخبرة إدارة عليا

سنوات الخبرة من 10 إلى 15 سنة

الجنس المطلوب ذكر

السن من 35 إلى 45 سنة

المؤهل مؤهل عال كلية التجارة شعبة المحاسبة والمراجعة

إجادة اللغة الإنجليزية جيد

إجادة الحاسب الآلي جيد جدا

إجادة مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب من 20000 إلى 25000 جنيه

نوع الوظيفة دوام كامل

توفر تأمينات اجتماعية

الوظائف الخالية

مسؤول مبيعات بالقليوبية

مستوى الخبرة متوسط

لا يشترط نوع محدد للجنس

لا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية

لا يشترط سن محدد

لا يشترط إجادة الحاسب الآلي

المؤهل ثانوية فنية نظام 3 سنوات

لا يشترط مايكروسوفت أوفيس

الراتب من 5700 إلى 13000 جنيه

نوع الوظيفة دوام كامل

سيلز بالقاهرة

مستوى الخبرة حديث التخرج

لا يشترط نوع محدد للجنس

إجادة اللغة الإنجليزية جيد

السن حتى 30 سنة

لا يشترط إجادة الحاسب الآلي

المؤهل مؤهل عال

لا يشترط مايكروسوفت أوفيس

الراتب من 6000 إلى 10000 جنيه

حوافز إضافية من 3000 إلى 10000 جنيه

نوع الوظيفة دوام كامل

تأمينات صحية واجتماعية

الوظائف الخالية

المهام والمسؤوليات لوظائف المبيعات

البحث عن عملاء جدد من الشركات والمؤسسات بنظام B2B

عرض خدمات ومنتجات الشركة بأسلوب احترافي

إعداد وإرسال عروض الأسعار ومتابعة التفاوض حتى إتمام التعاقد

بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء

تحقيق المستهدف البيعي الشهري والسنوي

متابعة السوق والمنافسين واقتراح أفكار لزيادة حجم المبيعات.

وتأتي هذه الفرص ضمن خطة دعم تشغيل الشباب، ورفع كفاءة سوق العمل من خلال توفير وظائف متنوعة تناسب مختلف المؤهلات والخبرات، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحقيق الاستقرار المهني للباحثين عن عمل وفرص عمل آمنة.