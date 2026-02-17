وظائف خالية ببنك مصر.. قدم الآن

في إطار خطته لتعزيز كوادره البشرية ودعم فرص التوظيف للشباب، وأعلن بنك مصر فتح باب التقديم لشغل وظائف خدمة العملاء بفروعه المختلفة على مستوى الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على منصة LinkedIn، مستهدفا استقطاب خريجين مؤهلين للانضمام إلى القطاع المصرفي والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات البنكية.

وظائف

وأوضح البنك أن الوظائف متاحة للحاصلين على مؤهلات جامعية مناسبة، سواء من خريجي كليات التجارة أو ما يعادلها، إضافة إلى خريجي الكليات الأخرى ذات الصلة بالمجال البنكي، بما يفتح المجال أمام شريحة واسعة من الشباب للانضمام إلى منظومة العمل المصرفي.

مسؤوليات وظائف خدمة العملاء في بنك مصر

تشمل مهام الوظيفة تنفيذ المعاملات المصرفية المختلفة المتعلقة بالحسابات، مع الالتزام الكامل بسياسات وإجراءات البنك، خاصة ما يتعلق بمعايير الامتثال وقواعد اعرف عميلك KYC.

كما تتضمن المسؤوليات تحصيل المدفوعات بمختلف أنواع الحسابات، صرف الشيكات، مراجعة الأرصدة، تنفيذ التحويلات المالية، تحديد فرص البيع المناسبة وإحالتها، فضلا عن التأكد من مطابقة رصيد الخزينة مع كشوف التسوية ومعالجة أي عجز أو زيادة وفقا للإجراءات المعتمدة.

وظائف

شروط التقديم لوظائف بنك مصر 2026

حدد البنك مجموعة من الشروط، أبرزها ألا تتجاوز الخبرة 3 سنوات في مجال الخدمات المصرفية داخل شبكة الفروع، مع عدم اشتراط وجود خبرة سابقة.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي، على أن تكون سنة التخرج من 2023 إلى 2025، وألا يقل التقدير العام عن جيد.

كما تتضمن الشروط إجادة اللغة الإنجليزية، وإتقان استخدام الحاسب الآلي خاصة برامج مايكروسوفت أوفيس، والتمتع بمهارات تواصل وعرض قوية، وألا يكون سبق للمتقدم أداء اختبارات التوظيف بالبنك.

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر

أشار البنك إلى أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال صفحته الرسمية على منصة لينكد إن، عبر إرسال السيرة الذاتية، تمهيدا لبدء مراحل التقييم والاختبارات وفقا للضوابط المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية بنك مصر للتوسع في استقطاب الكفاءات الشابة وتأهيلها للعمل داخل منظومة مصرفية متطورة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للعملاء ويدعم خطط التطوير والنمو المستدام.