وظائف خالية برواتب مجزية.. قدم الآن

يبحث الراغبون في العمل، عن الوظائف الخالية التي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من المحافظات، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وذلك بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وبوابة الوظائف الحكومية، بما يدعم برامج التنمية المحلية وتنمية الأسر المنتجة وتعزيز الكوادر الإدارية والفنية والقيادية.

وأوضحت الوزارة ، أن الوظائف المتاحة تشمل محافظات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، والأقصر، مع تحديد الشروط والمؤهلات المطلوبة والمستندات اللازمة ومواعيد التقديم، لضمان اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة والخبرة بما يسهم في استمرارية الخدمات الاجتماعية وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وظيفة معاوني مبنى بمحافظتي الإسماعيلية والأقصر

تضمن الإعلان فتح باب التقديم لشغل وظيفة معاوني مبنى للعمل بمخازن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمحافظتي الإسماعيلية والأقصر مركز أرمنت.

شروط التقديم لوظيفة معاوني مبنى

يشترط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل، مع توافر خبرة سابقة في أعمال المخازن، وأن يكون المتقدم من المقيمين بالمحافظة المتقدم إليها.

المستندات المطلوبة

تقديم السيرة الذاتية باللغة العربية، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد، وشهادة الموقف من التجنيد للذكور.

مواعيد التقديم والمقابلة

يتم التقديم بمقر المؤسسة بشارع حافظ حسن العجوزة الجيزة خلف معمل المصل واللقاح، على أن يكون آخر موعد للتقديم خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان الموافق 15/02/2026، وتحدد موعد المقابلة يوم الثلاثاء 03/03/2026 في تمام الساعة 10 صباحا.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالإسكندرية

كما أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمحافظة الإسكندرية، ويتولى شاغل الوظيفة وضع السياسات المالية والإدارية، وإعداد الموازنات التخطيطية ومتابعة تنفيذها، إلى جانب اقتراح وتنفيذ برامج صيانة المباني والمعدات والمركبات.

المهارات والشروط المطلوبة

يشترط للمتقدم القدرة على القيادة والتوجيه، والإلمام بلغة أجنبية، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، والحصول على مؤهل عال يتوافق مع طبيعة العمل، مع خبرة لا تقل عن سنة في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة أو 17 سنة خبرة كلية في ذات المجال.

المستندات المطلوبة

يتعين تقديم بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم، وتقارير قياس كفاية الأداء السابقة، وشهادات الدورات التدريبية والتطوير المهني، وعدد 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، إلى جانب مقترح لتطوير العمل بالوظيفة.

مواعيد وطريقة التقديم

يتم التقديم شخصيا إلى الأمانة الفنية للجنة القيادات بمديرية التنظيم والإدارة بشارع فيكتور عمانويل سموحة، على أن يكون آخر موعد للتقديم 16/03/2026.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية بالإسكندرية

وشمل الإعلان أيضا وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية، حيث تتضمن المهام الإشراف على تنفيذ سياسة المديرية في تنمية المجتمعات المحلية، ودعم المرأة والأسر المنتجة، وتعزيز المشاركة الشعبية والعمل الاجتماعي داخل المحافظة.

المهارات والشروط المطلوبة

يشترط توافر القدرة على القيادة والتوجيه، والإلمام بالحاسب الآلي ومبادئ التخطيط الاستراتيجي، وفهم قضايا المجتمع المحلي وآليات رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مع الحصول على مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل، وخبرة سنة على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة أو 17 سنة خبرة كلية في نفس المجال.

المستندات ومواعيد التقديم

تقدم الطلبات شخصيا إلى الأمانة الفنية للجنة القيادات بمديرية التنظيم والإدارة بشارع فيكتور عمانويل سموحة، مرفقا بها بيان حالة وظيفية معتمد، وتقارير الأداء السابقة، وشهادات الدورات التدريبية، وعدد 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، ومقترح تطوير العمل، على أن يكون آخر موعد للتقديم 16/03/2026.