قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية برواتب مجزية.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث الراغبون في العمل، عن الوظائف الخالية التي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من المحافظات، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وذلك بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وبوابة الوظائف الحكومية، بما يدعم برامج التنمية المحلية وتنمية الأسر المنتجة وتعزيز الكوادر الإدارية والفنية والقيادية.

وظائف 

وأوضحت الوزارة ، أن الوظائف المتاحة تشمل محافظات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، والأقصر، مع تحديد الشروط والمؤهلات المطلوبة والمستندات اللازمة ومواعيد التقديم، لضمان اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة والخبرة بما يسهم في استمرارية الخدمات الاجتماعية وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وظيفة معاوني مبنى بمحافظتي الإسماعيلية والأقصر

تضمن الإعلان فتح باب التقديم لشغل وظيفة معاوني مبنى للعمل بمخازن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمحافظتي الإسماعيلية والأقصر مركز أرمنت.

شروط التقديم لوظيفة معاوني مبنى

يشترط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل، مع توافر خبرة سابقة في أعمال المخازن، وأن يكون المتقدم من المقيمين بالمحافظة المتقدم إليها.

المستندات المطلوبة

تقديم السيرة الذاتية باللغة العربية، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد، وشهادة الموقف من التجنيد للذكور.

مواعيد التقديم والمقابلة

يتم التقديم بمقر المؤسسة بشارع حافظ حسن العجوزة الجيزة خلف معمل المصل واللقاح، على أن يكون آخر موعد للتقديم خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان الموافق 15/02/2026، وتحدد موعد المقابلة يوم الثلاثاء 03/03/2026 في تمام الساعة 10 صباحا.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالإسكندرية

كما أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمحافظة الإسكندرية، ويتولى شاغل الوظيفة وضع السياسات المالية والإدارية، وإعداد الموازنات التخطيطية ومتابعة تنفيذها، إلى جانب اقتراح وتنفيذ برامج صيانة المباني والمعدات والمركبات.

المهارات والشروط المطلوبة

يشترط للمتقدم القدرة على القيادة والتوجيه، والإلمام بلغة أجنبية، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، والحصول على مؤهل عال يتوافق مع طبيعة العمل، مع خبرة لا تقل عن سنة في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة أو 17 سنة خبرة كلية في ذات المجال.

المستندات المطلوبة

يتعين تقديم بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم، وتقارير قياس كفاية الأداء السابقة، وشهادات الدورات التدريبية والتطوير المهني، وعدد 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، إلى جانب مقترح لتطوير العمل بالوظيفة.

وظائف 

مواعيد وطريقة التقديم

يتم التقديم شخصيا إلى الأمانة الفنية للجنة القيادات بمديرية التنظيم والإدارة بشارع فيكتور عمانويل سموحة، على أن يكون آخر موعد للتقديم 16/03/2026.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية بالإسكندرية

وشمل الإعلان أيضا وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية، حيث تتضمن المهام الإشراف على تنفيذ سياسة المديرية في تنمية المجتمعات المحلية، ودعم المرأة والأسر المنتجة، وتعزيز المشاركة الشعبية والعمل الاجتماعي داخل المحافظة.

المهارات والشروط المطلوبة

يشترط توافر القدرة على القيادة والتوجيه، والإلمام بالحاسب الآلي ومبادئ التخطيط الاستراتيجي، وفهم قضايا المجتمع المحلي وآليات رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مع الحصول على مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل، وخبرة سنة على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة أو 17 سنة خبرة كلية في نفس المجال.

المستندات ومواعيد التقديم

تقدم الطلبات شخصيا إلى الأمانة الفنية للجنة القيادات بمديرية التنظيم والإدارة بشارع فيكتور عمانويل سموحة، مرفقا بها بيان حالة وظيفية معتمد، وتقارير الأداء السابقة، وشهادات الدورات التدريبية، وعدد 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، ومقترح تطوير العمل، على أن يكون آخر موعد للتقديم 16/03/2026.

وظائف فرص عمل وظائف خاليه فرص عمل مناسبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

ترشيحاتنا

سيارة فيراري 849 تيستاروسا الجديدة

فيراري 849 تيستاروسا تظهر لأول مرة

زيكر 8X الجديدة

شاهد | سيارة زيكر 8X الـ SUV الهايبرد الخارقة

باقة سيارات مستعملة في مصر

باقة سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد