ارتفاع طفيف في الأسهم الآسيوية وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية وضعف التضخم بالصين

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مع تصدر الأسهم الأسترالية المكاسب بدعم من نتائج أعمال قوية، في وقت قيّم فيه المستثمرون بيانات تضخم صينية أضعف من المتوقع.

وظلت المكاسب محدودة، إذ ساد الحذر قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تعيد تشكيل توقعات أسعار الفائدة لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ بحسب ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وتفوق مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي على نظرائه في المنطقة، مرتفعًا بنسبة 1.5% ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر، مدعومًا بنتائج قوية من شركات كبرى ذات وزن ثقيل.



وقفز سهم كومنولث بنك أوف أستراليا بأكثر من 8% بعد أن أعلن أكبر بنك في البلاد عن أرباح نصف سنوية فاقت التوقعات، مدعومة بهوامش ربح مرنة وجودة ائتمانية مستقرة.

كما دعمت أسهم الطاقة الأداء، حيث ارتفع سهم إيه جي إل إنرجي بشكل حاد عقب إعلان نتائج قوية وتجديد الشركة لتوقعاتها المستقبلية.

وصعد سهم شركة مواد البناء جيمس هاردي إندستريز بأكثر من 13% بعد تسجيل نتائج فصلية قوية عكست استمرار الطلب في أسواقها الرئيسية بالخارج.

في المقابل، حدّ من المكاسب تراجع سهم "سي إس إل" المحدودة بأكثر من 12% عقب إعلان أرباح نصف سنوية ضعيفة وتغيير في منصب الرئيس التنفيذي.

وأُغلقت الأسواق اليابانية بسبب عطلة رسمية، بعدما أنهى مؤشر نيكي 225 تعاملات الثلاثاء عند مستوى قياسي، مدعومًا بالتفاؤل حيال فوز رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي في الانتخابات.

وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 1%، فيما صعد مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.2%.

كما زادت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.1%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ارتفع بوتيرة أبطأ من المتوقع في يناير، بينما ظلت أسعار المنتجين في منطقة انكماش، ما يعكس استمرار الضغوط على الطلب المحلي.

وعززت هذه الأرقام المخاوف من أن يستمر ضعف الأسعار في الضغط على أرباح الشركات، رغم الإجراءات السياسية الأخيرة الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي.

وتحرك مؤشر شنجهاي شنتشن CSI 300 للأسهم القيادية ومؤشر شنغهاي المركب بشكل عرضي إلى حد كبير، في حين ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.3%.