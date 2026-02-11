قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع طفيف في الأسهم الآسيوية وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية وضعف التضخم بالصين

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مع تصدر الأسهم الأسترالية المكاسب بدعم من نتائج أعمال قوية، في وقت قيّم فيه المستثمرون بيانات تضخم صينية أضعف من المتوقع.

وظلت المكاسب محدودة، إذ ساد الحذر قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تعيد تشكيل توقعات أسعار الفائدة لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ بحسب ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وتفوق مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي على نظرائه في المنطقة، مرتفعًا بنسبة 1.5% ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر، مدعومًا بنتائج قوية من شركات كبرى ذات وزن ثقيل.


وقفز سهم كومنولث بنك أوف أستراليا بأكثر من 8% بعد أن أعلن أكبر بنك في البلاد عن أرباح نصف سنوية فاقت التوقعات، مدعومة بهوامش ربح مرنة وجودة ائتمانية مستقرة.

كما دعمت أسهم الطاقة الأداء، حيث ارتفع سهم إيه جي إل إنرجي بشكل حاد عقب إعلان نتائج قوية وتجديد الشركة لتوقعاتها المستقبلية.

وصعد سهم شركة مواد البناء جيمس هاردي إندستريز بأكثر من 13% بعد تسجيل نتائج فصلية قوية عكست استمرار الطلب في أسواقها الرئيسية بالخارج.

في المقابل، حدّ من المكاسب تراجع سهم "سي إس إل" المحدودة بأكثر من 12% عقب إعلان أرباح نصف سنوية ضعيفة وتغيير في منصب الرئيس التنفيذي.

وأُغلقت الأسواق اليابانية بسبب عطلة رسمية، بعدما أنهى مؤشر نيكي 225 تعاملات الثلاثاء عند مستوى قياسي، مدعومًا بالتفاؤل حيال فوز رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي في الانتخابات.

وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 1%، فيما صعد مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.2%.

كما زادت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.1%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ارتفع بوتيرة أبطأ من المتوقع في يناير، بينما ظلت أسعار المنتجين في منطقة انكماش، ما يعكس استمرار الضغوط على الطلب المحلي.

وعززت هذه الأرقام المخاوف من أن يستمر ضعف الأسعار في الضغط على أرباح الشركات، رغم الإجراءات السياسية الأخيرة الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي.

وتحرك مؤشر شنجهاي شنتشن CSI 300 للأسهم القيادية ومؤشر شنغهاي المركب بشكل عرضي إلى حد كبير، في حين ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.3%.

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية الأسهم الأسترالية نتائج أعمال قوية تضخم صينية أضعف من المتوقع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

حمزة عبد الكريم

يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

ترشيحاتنا

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

بالصور

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي
حواوشي
حواوشي

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد