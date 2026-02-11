قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. أبرز المحطات الفنية لنجم الغناء الراحل علي حميدة

الفنان على حميدة
الفنان على حميدة
أحمد إبراهيم

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان علي حميدة أحد نجوم الغناء الذين قدموا عدد من الأغاني المميزة العى حققت نجاحا كبيرا. 

مسيرة علي حميدة الفنية 

في نهاية الثمانينات وتحديدا سنة 1988، ظهر شاب مصري من مرسى مطروح بأغنية انتشرت في مصر والوطن العربي كله. ده كان وقت ما قدم “علي حميدة” أغنية “لولاكي” اللي قدرت تبيع أكتر من 6 مليون نسخة حول العالم، في نجاح كبير ماوصلش له حد من الفنانين في الوقت ده.

بدايات علي حميدة

بعد ما خلص الثانوية العامة، كمل تعليمه في إسكندرية، ودخل معهد الموسيقى العربية بالسر من ورا أهله، وقال لوالده إنه دخل معهد المعلمين عشان يبقى مدرس، ومن معهد الموسيقى، اتعين مدرس للعود، وسافر يشتغل في الكويت 3 سنين، وبعدها رجع يشتغل في المعهد تاني وحصل على الدكتوراة في الموسيقى البدوية وعلاقتها بالموسيقى الموريسكاوية الليبية.

أغاني علي حميدة و”لولاكي”

بعد نجاح أغنية لولاكي وألبومها، حميدة قدم ألبومات تانية زي “كوني لي” و”ناديلي” وغيرهم، بس مانجحوش نفس النجاح اللي نجحته أغنية لولاكي، اللي عاش ومات مشهور بيها، وبسبب نجاحها الكبير قدم أول بطولة له في فيلم سينمائي وهو فيلم “لولاكي”.

الضرايب وإختفاء علي حميدة

علي حميدة حكي إنه اتفاجيء بعد نجاح “لولاكي” بضرائب عليه وصلت لـ 13 مليون جنيه مدين بيها للدولة، ودي كانت صدمة بالنسباله، ولقى نفسه متهم بالتهرب الضريبي، فاضطر يبيع شقته اللي كانت على النيل، وباع عربيته، عشان يسدد جزء من الفلوس المطلوبة، وطلب من الدولة التنازل عن جزء من المبلغ لأنه كان شايف الرقم المطلوب منه كبير أوي ومش متناسب خالص مع المكاسب اللي حققها من الأغنية. وفي أواخر أيامه تعب حميدة جدا بسبب السرطان واتوفى في فبراير 2021.

علي حميدة الفنان علي حميدة أغانى علي حميدة أعمال علي حميدة ذكرى وفاة علي حميدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

حمزة عبد الكريم

يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

ترشيحاتنا

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

بالصور

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

جيفري إبستين
جيفري إبستين
جيفري إبستين

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي
حواوشي
حواوشي

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد