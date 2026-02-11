خمسة إصدارات مسرحية جديدة تُضيء الدورة العاشرة لمهرجان الجنوب

تقدم إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، الذي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع، خمسة إصدارات مسرحية متنوعة ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان، دورة المخرج الكبير عصام السيد، والمقرر إقامتها بمحافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل المقبل، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ومؤسس ورئيس المهرجان، أن الدورة العاشرة تُقام برعاية كل من وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، ومؤسسة هاي واي ترافيل، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تشهد تنوعًا واسعًا في الفعاليات الفنية والثقافية المصاحبة للعروض المسرحية، بما يعكس مكانة المهرجان ودوره في دعم الحركة المسرحية عربيًا وأفريقيًا.

وأضاف الهواري، أن إصدارات هذا العام تتسم بالتنوع والإبداع الدولي، بمشاركات من مصر والمغرب والعراق والجزائر، وهو ما يؤكد اتساع دائرة التأثير والنجاح الذي يحققه المهرجان عامًا بعد آخر، في إطار سعيه للوصول إلى مختلف المسرحيين في العالم العربي وتعزيز جسور التواصل الثقافي والفني بينهم.

وتضم قائمة الإصدارات خمسة كتب متخصصة، هي: كتاب «عصام السيد.. المعلم» للكاتب باسم صادق، وكتاب «مراحل إنجاز عمل مسرحي» للمخرج المغربي أنوار حساني، وكتاب «إشراقات في المسرح العراقي» للدكتور علي الربيعي، وكتاب «النصوص الفائزة في مسابقة د. حسن عطية للتأليف المسرحي»، إلى جانب كتاب «11 سنة من الإنجازات» وهو الإصدار التوثيقي لفعاليات مؤسسة س للثقافة والإبداع.