أصل الحكاية

منخفض خماسيني.. الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في الطقس بهذا الموعد

ولاء خنيزي

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات حادة في الأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع اقتراب منخفض خماسيني يؤدي إلى تغيّر كبير في درجات الحرارة ونشاط قوي للرياح المحمّلة بالرمال والأتربة.

وأوضحت الهيئة أن أحدث النماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تمتد من شمال الجمهورية وحتى القاهرة الكبرى، ما يتسبب في إثارة الأتربة وتراجع مستوى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، خاصة مع حلول يوم الجمعة الموافق 13 فبراير.

وأكدت الأرصاد أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانًا تفصيليًا فور استقرار قراءات النماذج العددية، لضمان دقة التوقعات وتحذير المواطنين في الوقت المناسب.

طقس الأربعاء 11 فبراير

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم الأربعاء، توقعت الهيئة أن يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الأولى، يتحول إلى مائل للدفء نهارًا، مع نشاط للرياح على عدة مناطق، وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر.

تحذيرات من الشبورة والرياح

حذّرت خرائط الطقس من تكوّن شبورة مائية ما بين الساعة الرابعة والتاسعة صباحًا، على مناطق واسعة من شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة.

فرص أمطار متفرقة

أشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تكون الأمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، مع ظهور سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، والالتزام بتعليمات المرور، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية لمواكبة أي مستجدات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: 23 عظمى – 14 صغرى
  • السواحل الشمالية: 22 عظمى – 13 صغرى
  • شمال الصعيد: 24 عظمى – 11 صغرى
  • جنوب الصعيد: 31 عظمى – 14 صغرى
الطقس منخفض خماسيني الأرصاد الأحوال الجوية هيئة الأرصاد

بالصور

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

