عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
أمين مجلس الدفاع الإيراني: أي استهداف لطهران سنعتبره بداية حرب
أخبار البلد

تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار

المتحف المصري بالتحرير
محمد الاسكندرانى

وجهت إدارة المتحف المصري بالتحرير تنويهًا هامًا لزائريه بشأن استخدام التذاكر الإلكترونية، مؤكدًا أن الرمز الضوئي (Barcode) الخاص بكل تذكرة صالح للاستخدام مرة واحدة فقط، حيث تمنح التذكرة دخولًا لمرة واحدة ولا يمكن إعادة تفعيلها بعد إتمام عملية المسح الضوئي عند بوابات الدخول.

وأوضح المتحف المصري، في بيان له أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتنظيم حركة الدخول، وضمان انسيابية الزيارات داخل قاعات العرض المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للجمهور من المصريين والسائحين على حد سواء.

ودعت إدارة المتحف الزائرين إلى الاحتفاظ بتذاكرهم الإلكترونية حتى لحظة الدخول، والتأكد من جاهزية الرمز الضوئي على الهاتف المحمول أو النسخة المطبوعة قبل الوصول إلى البوابات، لتجنب أي تأخير أو ازدحام عند نقاط التفتيش.

 تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة الزيارات

وأكد المتحف المصري بالتحرير حرصه الدائم على تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة الزيارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمؤسسات المتحفية، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات الثقافية والسياحية.

ورحبت إدارة المتحف، في ختام البيان، بجميع الزائرين، متمنية لهم جولة ثرية وممتعة بين كنوز الحضارة المصرية القديمة، والاستمتاع بمجموعاته الأثرية الفريدة التي تحكي تاريخ مصر الممتد عبر آلاف السنين، وتبرز مكانتها الرائدة بين حضارات العالم.

المتحف المصري التحرير التذاكر الإلكترونية الرمز الضوئي Barcode التذكرة إتمام عملية المسح الضوئي

