انتبهي لأظافرك.. إشارات خفية قد تكشف أمراضًا خطيرة دون أن تشعري

كثير من النساء ينشغلن بشكل الأظافر ولون المناكير، لكن القليل ينتبه إلى أن الأظافر قد تكون مرآة حقيقية لصحة الجسم.

إشارات خفية قد تكشف أمراضًا خطيرة دون أن تشعري

تغير بسيط في اللون أو الشكل أو الملمس قد يكون رسالة مبكرة عن مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة.

الأطباء يؤكدون أن الأظافر ليست مجرد طبقة كيراتين صلبة، بل تعكس حالة الدم، والكبد، والقلب، وحتى الجهاز التنفسي، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

علامات لا يجب تجاهلها تظهر على الأظافر

1- اصفرار الأظافر

إذا لاحظتِ تحول لون الأظافر إلى الأصفر، فقد يكون السبب بسيطًا مثل كثرة استخدام طلاء الأظافر الداكن.

لكن في بعض الحالات قد يشير إلى:

عدوى فطرية

مشاكل في الجهاز التنفسي

اضطرابات في الغدة الدرقية

أمراض الكبد

إذا استمر الاصفرار دون استخدام طلاء، يُفضل استشارة طبيب.

2- ظهور خطوط بيضاء

الخطوط أو البقع البيضاء الصغيرة غالبًا تكون نتيجة صدمة خفيفة للظفر.

لكن إذا ظهرت خطوط عرضية واضحة على عدة أظافر، فقد ترتبط بـ:

نقص الزنك

نقص البروتين

تعرض الجسم لإجهاد شديد أو عدوى قوية

3- أظافر هشة وسريعة التكسر

تكسر الأظافر باستمرار قد يكون بسبب استخدام مواد تنظيف قاسية،

لكن في حالات أخرى قد يدل على:

فقر الدم

نقص الحديد

اضطراب في الغدة الدرقية

نقص البيوتين

إذا صاحب الهشاشة إرهاق أو تساقط شعر، فالأمر يستحق الفحص.

4- أظافر مقعرة للداخل

إذا لاحظتِ أن الظفر أصبح مقعرًا مثل الملعقة، فقد يكون هذا مؤشرًا قويًا على:

أنيميا نقص الحديد

وهذه الحالة تحتاج تحليل دم بسيط لتأكيد التشخيص.

5- ازرقاق الأظافر

تحول لون الأظافر إلى الأزرق أو البنفسجي قد يشير إلى نقص الأكسجين في الدم،

وهو ما قد يرتبط بمشكلات في:

القلب

الرئتين

الدورة الدموية

هذه الحالة لا يجب تجاهلها إطلاقًا.

6- خطوط داكنة تحت الظفر

ظهور خط داكن طولي قد يكون مجرد تصبغ طبيعي،

لكن إذا كان جديدًا أو يتغير حجمه، فيجب استشارة طبيب جلدية لاستبعاد أورام جلدية نادرة.

7- انتفاخ أطراف الأصابع

تضخم نهاية الإصبع مع انحناء الظفر للأسفل قد يرتبط بأمراض مزمنة مثل:

أمراض الرئة

أمراض القلب

اضطرابات الجهاز الهضمي

كيف تحافظين على صحة أظافرك؟

تناولي غذاءً غنيًا بالحديد والبروتين

اشربي كمية كافية من الماء

تجنبي إزالة الجلد المحيط بالأظافر بعنف

قللي من استخدام الأسيتون

ارتدي قفازات عند استخدام المنظفات

متى تزورين الطبيب؟

راجعي الطبيب إذا لاحظتِ:

تغير لون مفاجئ

ألم أو تورم حول الظفر

سقوط الظفر دون سبب واضح

تغيرات مستمرة لا تتحسن بالعناية

الأظافر ليست مجرد تفصيل جمالي صغير، بل قد تكون أول جرس إنذار يطلقه جسمك.



الانتباه لهذه العلامات البسيطة قد يساعدك في اكتشاف مشكلة صحية مبكرًا قبل تفاقمها.