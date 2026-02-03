قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
حماس: ما تعرّض له العائدون لقطاع غزة يُشكّل سلوكًا فاشيًا وإرهابًا منظّمًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
أسماء عبد الحفيظ

قد تبدو الأظافر مجرد تفصيلة جمالية نهتم بها عند اختيار لون المناكير أو شكل العناية الأسبوعية، لكن الحقيقة الطبية تقول إن الأظافر مرآة دقيقة لصحة الجسم بالكامل، وأي تغير فيها قد يكون رسالة تحذير مبكرة من خطر صحي غير مرئي.

لماذا تعتبر الأظافر مؤشرًا مهمًا للصحة؟

الأظافر تنمو بمعدل يقارب 3 ملليمترات شهريًا، وخلال هذا النمو تسجل كل ما يمر به الجسم من نقص فيتامينات أو اضطرابات هرمونية أو أمراض مزمنة، حتى قبل ظهور الأعراض الواضحة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

تغير لون الأظافر.. رسالة لا يجب تجاهلها

الاصفرار: قد يشير إلى عدوى فطرية، أو مشاكل في الرئة، وأحيانًا دلالة على مرض السكري.

اللون الأزرق أو البنفسجي: علامة على نقص الأكسجين في الدم، وقد يرتبط بأمراض القلب أو الجهاز التنفسي.

الشحوب الشديد: قد يكون مؤشرًا على فقر الدم أو ضعف الدورة الدموية.

التشققات والخطوط العمودية

ظهور خطوط طولية داكنة أو تشققات عميقة قد يكون مرتبطًا بنقص الحديد أو فيتامين B12، وأحيانًا يكون إنذارًا مبكرًا لاضطرابات الغدة الدرقية.

الأظافر الهشة والمتكسرة

تكسر الأظافر بشكل مستمر ليس دائمًا بسبب الماء أو المنظفات فقط، بل قد يعكس:

نقص الكالسيوم أو الزنك

اضطرابات هرمونية

مشاكل في امتصاص الغذاء داخل الجهاز الهضمي

الخطر غير المرئي: العدوى الفطرية

العدوى الفطرية للأظافر من أكثر المشكلات شيوعًا، لكنها قد تتحول لمصدر عدوى مزمنة تنتقل للجلد وتضعف المناعة الموضعية، خاصة لدى مرضى السكري، ما يزيد من خطر الالتهابات الخطيرة.

متى يجب القلق؟

تغير مفاجئ في شكل أو لون الأظافر

ألم أو تورم حول الظفر

انفصال الظفر عن الجلد

سماكة غير طبيعية أو رائحة كريهة

في هذه الحالات، لا يكفي تجاهل الأمر أو اللجوء للحلول التجميلية، بل يجب استشارة طبيب مختص فورًا.

كيف تحمين نفسك؟

اهتمي بالتغذية الغنية بالحديد والبروتين

تجنبي مشاركة أدوات العناية بالأظافر

اتركي الأظافر تتنفس بعيدًا عن المناكير لفترات

راقبي أي تغيرات غير معتادة.

الاظافر أمراض خطر تخفيه الأظافر العدوى الفطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

مدبولي

رئيس الوزراء يناقش آليات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي

جانب من الاجتماع

جبران يبحث مع شركات إلحاق العمالة استعدادات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل

التضامن

إقبال كبير من الشباب على أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد