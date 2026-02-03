انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

قد تبدو الأظافر مجرد تفصيلة جمالية نهتم بها عند اختيار لون المناكير أو شكل العناية الأسبوعية، لكن الحقيقة الطبية تقول إن الأظافر مرآة دقيقة لصحة الجسم بالكامل، وأي تغير فيها قد يكون رسالة تحذير مبكرة من خطر صحي غير مرئي.

لماذا تعتبر الأظافر مؤشرًا مهمًا للصحة؟

الأظافر تنمو بمعدل يقارب 3 ملليمترات شهريًا، وخلال هذا النمو تسجل كل ما يمر به الجسم من نقص فيتامينات أو اضطرابات هرمونية أو أمراض مزمنة، حتى قبل ظهور الأعراض الواضحة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

تغير لون الأظافر.. رسالة لا يجب تجاهلها

الاصفرار: قد يشير إلى عدوى فطرية، أو مشاكل في الرئة، وأحيانًا دلالة على مرض السكري.

اللون الأزرق أو البنفسجي: علامة على نقص الأكسجين في الدم، وقد يرتبط بأمراض القلب أو الجهاز التنفسي.

الشحوب الشديد: قد يكون مؤشرًا على فقر الدم أو ضعف الدورة الدموية.

التشققات والخطوط العمودية

ظهور خطوط طولية داكنة أو تشققات عميقة قد يكون مرتبطًا بنقص الحديد أو فيتامين B12، وأحيانًا يكون إنذارًا مبكرًا لاضطرابات الغدة الدرقية.

الأظافر الهشة والمتكسرة

تكسر الأظافر بشكل مستمر ليس دائمًا بسبب الماء أو المنظفات فقط، بل قد يعكس:

نقص الكالسيوم أو الزنك

اضطرابات هرمونية

مشاكل في امتصاص الغذاء داخل الجهاز الهضمي

الخطر غير المرئي: العدوى الفطرية

العدوى الفطرية للأظافر من أكثر المشكلات شيوعًا، لكنها قد تتحول لمصدر عدوى مزمنة تنتقل للجلد وتضعف المناعة الموضعية، خاصة لدى مرضى السكري، ما يزيد من خطر الالتهابات الخطيرة.

متى يجب القلق؟

تغير مفاجئ في شكل أو لون الأظافر

ألم أو تورم حول الظفر

انفصال الظفر عن الجلد

سماكة غير طبيعية أو رائحة كريهة

في هذه الحالات، لا يكفي تجاهل الأمر أو اللجوء للحلول التجميلية، بل يجب استشارة طبيب مختص فورًا.

كيف تحمين نفسك؟

اهتمي بالتغذية الغنية بالحديد والبروتين

تجنبي مشاركة أدوات العناية بالأظافر

اتركي الأظافر تتنفس بعيدًا عن المناكير لفترات

راقبي أي تغيرات غير معتادة.