وزير المالية يشرح أسباب ارتفاع استثمارات القطاع الخاص 73% خلال عام

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بمعدل 73% خلال العام الماضي مرجعا ذلك لنمو التدفقات الاستثمارية المتزايدة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

أضاف وزير المالية خلال لقاء تم بنظام فيديو كونفرانس مع ٢٥٠ من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين فى اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن مؤشرات التحسن ظهرت جلية في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي.



كما تضمن الزيادات المتنوعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أن الحكومة تستهدف جعل مصر مركز للإنتاج والتصدير للمنطقه والقارة الإفريقية.

وأوضح كجوك أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادى، والقطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالى بالتوازى مع دفع النشاط الاقتصادى لضمان تحسن وخفض مؤشرات المديونية.

أشار إلى أن مسار الانضباط يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا ونستهدف توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.