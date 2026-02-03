الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح

يواصل الهلال الأحمر المصري، لليوم الثاني على التوالي، تقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والجرحى والمصابين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور، تمهيدًا لتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات المصرية، وتوديع الذين تم شفاؤهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.

ويُقدم الهلال الأحمر المصري خدماته الإغاثية، والدعم النفسي للأطفال، ومرافقة المرضى والجرحى وكبار السن، داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة بمعبر رفح البري، فضلًا عن خدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع وجبات ساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

وفي سياق متصل، دفع الهلال الأحمر المصري بقافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة» الـ 130، بحمولة 7,350 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: سلال غذائية ودقيق، مستلزمات إغاثية وطبية، مواد بترولية، إضافة إلى إمدادات الشتاء من ملابس شتوية وبطاطين وخيام.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية .