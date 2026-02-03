إعلامي يفجر مفاجأة: ياسين منصور من ملاك نورشيلاند الدنماركي المنضم إليه إبراهيم عادل

فجر الإعلامي كريم رمزي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نادي نورشيلاند الدنماركي وإبراهيم عادل.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: شركة مان كابيتال المالكة لنادي نورشيلاند الدنماركي والتي يترأسها محمد منصور شقيق ياسين منصور نائب رئيس الأهلي.

وأضاف كريم رمزي: شركة مان كابيتال يعد ياسين منصور نائب رئيس الأهلي الحالي هو شريك في هذه الشركة، وبالتالي اللاعب فرصه أقرب من الانتقال إلى الأهلي في الموسم المقبل.

وتابع: نادي الجزيرة الإماراتي وضع بند ٣ ونص مليون دولار لنادي نورشيلاند حال رغبته في تفعيل بند الشراء.

وواصل: قد يكون إبراهيم عادل لاعبا في النادي الأهلي في الموسم المقبل وكل المؤشرات تقول ذلك.