متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
رياضة

إعلامي يفجر مفاجأة: ياسين منصور من ملاك نورشيلاند الدنماركي المنضم إليه إبراهيم عادل

ابراهيم عادل
ابراهيم عادل
ياسمين تيسير

فجر الإعلامي كريم رمزي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نادي نورشيلاند الدنماركي وإبراهيم عادل.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: شركة مان كابيتال المالكة لنادي نورشيلاند الدنماركي والتي يترأسها محمد منصور شقيق ياسين منصور نائب رئيس الأهلي. 

وأضاف كريم رمزي: شركة مان كابيتال يعد ياسين منصور نائب رئيس الأهلي الحالي هو شريك في هذه الشركة، وبالتالي اللاعب فرصه أقرب من الانتقال إلى الأهلي في الموسم المقبل.

وتابع: نادي الجزيرة الإماراتي وضع بند ٣ ونص مليون دولار لنادي نورشيلاند حال رغبته في تفعيل بند الشراء.

وواصل: قد يكون إبراهيم عادل لاعبا في النادي الأهلي في الموسم المقبل وكل المؤشرات تقول ذلك.

الاهلي ياسين منصور ابراهيم عادل

