مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن محافظة شمال سيناء قد أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين، وذلك بعد التشغيل الرسمي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المستشفيات في المحافظة تهيأت بالكامل للتعامل مع هذه الحالات الطارئة.

وأوضح المراسل أن 4 مستشفيات رئيسية في شمال سيناء ستستقبل الحالات العاجلة، وهي مستشفى الشيخ زويد، مستشفى العريش العام، مستشفى نخل، ومستشفى بئر العبد، إلى جانب مستشفيات الخط الثاني في مدن القناة، وتشمل الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، مع نقل الحالات المعقدة إلى مستشفيات العاصمة المصرية حسب الحاجة.

وأشار زياد قاسم إلى جاهزية الكوادر الطبية لتقديم كافة أشكال الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين الفلسطينيين فور وصولهم.

وتابع، أن وزارة الصحة أكدت الاستنفار الكامل، حيث تم توفير 12 ألف طبيب بمختلف التخصصات، إلى جانب الأطقم التمريضية والفرق الطبية المتنقلة، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع الوافدين من قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة المصرية المختلفة لتيسير إجراءات عبور المواطنين الفلسطينيين بأمان وسلاسة.