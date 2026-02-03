قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد صورا صادمة لـ سقوط سيارة فى حفرة للصرف الصحى بمطروح
مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة

رفح
رفح
عادل نصار

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن محافظة شمال سيناء قد أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين، وذلك بعد التشغيل الرسمي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المستشفيات في المحافظة تهيأت بالكامل للتعامل مع هذه الحالات الطارئة.

وأوضح المراسل أن 4 مستشفيات رئيسية في شمال سيناء ستستقبل الحالات العاجلة، وهي مستشفى الشيخ زويد، مستشفى العريش العام، مستشفى نخل، ومستشفى بئر العبد، إلى جانب مستشفيات الخط الثاني في مدن القناة، وتشمل الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، مع نقل الحالات المعقدة إلى مستشفيات العاصمة المصرية حسب الحاجة.

وأشار زياد قاسم إلى جاهزية الكوادر الطبية لتقديم كافة أشكال الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين الفلسطينيين فور وصولهم.

وتابع، أن وزارة الصحة أكدت الاستنفار الكامل، حيث تم توفير 12 ألف طبيب بمختلف التخصصات، إلى جانب الأطقم التمريضية والفرق الطبية المتنقلة، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع الوافدين من قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة المصرية المختلفة لتيسير إجراءات عبور المواطنين الفلسطينيين بأمان وسلاسة.

رفح الجانب الفلسطيني قناة القاهرة الإخبارية محافظة شمال سيناء

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

