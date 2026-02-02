قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل تعليم بورسعيد: نعمل لتحقيق الانضباط والالتزام في جميع المؤسسات

نسعى لاستعادة الصدارة في المشهد التعليمي لأن بورسعيد تستحق
محمد الغزاوى

عقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، اليوم، بقيادات التعليم، في قاعة المؤتمرات الرئيسية، استهدف مديري عموم الديوان ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها ومديري الإدارات النوعية ومديري المراحل التعليمية.

وخلال الاجتماع وجّه وكيل الوزارة، مديري الإدارات التعليمية، بعقد اجتماعات عاجلة ودورية مع مديري المدارس؛ بهدف تحقيق الانضباط المؤسسي، وتعظيم العملية التعليمية مع تحمل كل إدارة تعليمية المسئولية الكاملة عما يدور داخل الإدارات والمؤسسات التعليمية التابعة لها.

وشدد على أن الانضباط والالتزام يمثلان حجر الأساس لنجاح المنظومة التعليمية ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير داخل مدارس بورسعيد.

استعادة الصدارة في المشهد التعليمي ببورسعيد

وأكد محمود بدوي أن ترتيب الأروقة التعليمية الداخلية؛ يأتي في صدارة المهام والتكليفات، موضحًا أن المصارحة والمكاشفة أساس حل المشكلات، وأنه يجب مراعاة التسلسل الوظيفي عند مخاطبة الجهات الخارجية دون تخطٍ للمركزية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن محافظة بورسعيد تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتصدر المشهد التعليمي بين المحافظات؛ لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وإمكانات تكنولوجية متطورة تسهم في توفير بيئة تعليمية متميزة، وخدمات تعليمية تليق بأبناء المحافظة.

وأكد أن الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة هو استعادة المكانة الطبيعية لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تعظيم دور إدارات المتابعة وتقويم الأداء والمراجعة الداخلية والحوكمة والشئون القانونية كلٌ في نطاق اختصاصه؛ لضمان عودة الانضباط والالتزام إلى جميع المؤسسات التعليمية وتحقيق الاستقرار داخل المنظومة التعليمية.

واختتم محمود بدوي، الاجتماع، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جادًا وتكاملًا في الأدوار والعمل كفريق عمل واحد متمنيًا للجميع السداد والتوفيق في أداء مهامهم بما يحقق صالح العملية التعليمية والارتقاء بتعليم بورسعيد.

