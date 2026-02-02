القبض على متهم تعدى على شخص بسلاح أبيض فى بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدم سلاح أبيض محدثاً إصابته ببورسعيد.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير المنقضى تبلغ لقسم شرطة الشرق ببورسعيد من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بتضرره من آخر لقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عنصر جنائى– مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام كتر "تم التحفظ عليه" لقيام الشاكى بالتشهير بنجله على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لإصطدامه بأحد الأشخاص حال قيادته دراجة نارية وإحداث إصابته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.