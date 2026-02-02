قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد حكم الإعدام لـ المتهمة بإنهاء حياة صغار قرية دلجا وزوجها في المنيا
بعد المؤبد ضد قاتله .. أسرة شاب تطلق الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم | صور
تعاون مصري - سعودي مرتقب لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي
جيروزاليم بوست: القاهرة فرضت شروطها على إسرائيل في ملف فتح معبر رفح
استقالة جراسيا من تدريب واتفورد بعد عودته لسبب صادم
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
أسماء عبد الحفيظ

تُعد روبلوكس (Roblox) إحدى أكثر منصات الألعاب الإلكترونية انتشارًا في العالم، خاصة بين الأطفال والمراهقين، إذ يبلغ عدد مستخدميها الملايين يوميًا. ومع انتشارها الكبير، تصاعد الجدل في السنوات الأخيرة حول تأثيرها المجتمعي والثقافي، حتى وصلت إلى حد حجبها رسميًا في بعض الدول، وسط اتهامات متعددة تتعلق بالأمان والقيم والأخلاق.

ما هي روبلوكس؟

ما هي روبلوكس؟

روبلوكس منصة ألعاب تفاعلية عبر الإنترنت تسمح للمستخدمين ليس فقط بلعب الألعاب، بل أيضًا بناء عوالم وألعاب خاصة بهم والتفاعل مع لاعبين آخرين من مختلف أنحاء العالم. هذا الانفتاح الكبير هو ما جعل المستخدمين يقضون ساعات طويلة داخل اللعبة، لكن في المقابل أثار هذا نفس الانفتاح مخاوف كثيرة حول المحتوى وطبيعة التفاعل داخل المنصة.

 فين تم حجب روبلوكس؟

خلال عامَي 2025 و2026، قررت عدة دول حجب أو تقييد الوصول إلى روبلوكس لأسباب تتعلق بـ سلامة الأطفال والمحتوى غير الملائم وعدم توافقها مع القيم الاجتماعية، من أبرز هذه الدول:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار حجب روبلوكس رسميًا لحماية الأطفال من مخاطر المحتوى والتواصل غير الخاضع للرقابة على المنصة، بالتنسيق مع جهاز الاتصالات.

حظرت الحكومة المنصة بسبب مخاوف من تعرض الأطفال للاستغلال والاتصال غير الآمن، واعتبرت المحتوى “غير متوافق مع القيم والتقاليد”.

ما هي روبلوكس؟

حجبت الوصول إلى المنصة متهمة إياها بنشر محتوى “متطرف” و”ترويج لـ LGBT” ومواد قد تضر بالتنمية الأخلاقية للأطفال.

فرضت حظرًا رسميًا في أغسطس 2025 بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال والمراهقين في البيئة الافتراضية.

دول أخرى مثل تركيا وسلطنة عمان ونقل وسائل إعلام عن حظر أو تعطيل المنصة هناك بسبب مخاوف مماثلة.

هذه الإجراءات تأتي في ضوء قلق حكومات ومجتمعات حول تأثير الألعاب الرقمية على القيم والسلوكيات لدى الأطفال والشباب، خاصة إذا لم يكن هناك إشراف أبوي فعال.

لماذا أثار روبلوكس هذا الجدل؟

المنصة في الأساس توفر حرية إنشاء المحتوى والتفاعل الاجتماعي، لكن هذه الحرية نفسها هي ما أثارت الجدل:

المحتوى غير الخاضع للرقابة

داخل روبلوكس، يمكن للاعبين التواصل عبر الدردشة النصية أو الصوتية، وهو ما قد يؤدي إلى:

محادثات غير مناسبة للأطفال

فتح باب للتواصل مع مجهولين

مشاركة محتوى يتعارض مع قيم الأسر والمجتمعات

محاكاة أنماط الحياة المثيرة للقلق

بعض الألعاب داخل المنصة تسمح ببناء عوالم تمثل:

تجمعات شبابية غير خاضعة لرقابة أسرية

علاقات افتراضية بين شخصيات من الجنسين

مشاهد تلقى توصيفًا بأنها تشبه بيوت الشباب أو الحياة المشتركة بلا رقابة
وهذا ما أثار مخاوف من تطبيع أنماط سلوكية قد لا تكون مناسبة للأطفال، رغم أنها في بيئة افتراضية.

التقارير عن محتوى جنسي أو استغلالي

تحقيقات إعلامية وأبحاث أشارت إلى إمكانية وصول بعض المستخدمين إلى محتوى جنسي أو غير ملائم، خاصة إذا لم تُفعَّل إعدادات الرقابة الأبوية، ما يصعّب السيطرة الكاملة على ما يشاهده الطفل داخل المنصة.

ما تقول روبلوكس؟

شركة روبلوكس تنفي أن يكون هدفها ترويج أي محتوى غير لائق أو سلوك غير مناسب. وهي تؤكد أنها تمتلك أنظمة فلترة ومراقبة تلقائية للمحتوى، إضافة إلى أدوات رقابة أبوية تسمح للأهل بتحديد من يمكنه التواصل مع أبنائهم وتقييد الدردشة حسب العمر.

في السنوات الأخيرة، أعلنت الشركة أيضًا تحديثات تهدف إلى تقليل المحتوى الرومانسي أو الجنسي داخل المنصة، وإدخال أنظمة جديدة للتحقق من العمر وتقليل إمكانية التفاعل غير الآمن.

ما رأي الخبراء؟

الآراء حول روبلوكس تتباين:

خبراء تربويون وأمنيون يحذرون من أن ترك الطفل دون إشراف داخل بيئة مفتوحة قد يعرضه لمخاطر نفسية وسلوكية وسلامة شخصية.

لعبة روبلوكس روبلوكس للمساكنة Roblox أكثر منصات الألعاب الإلكترونية الأطفال والمراهقين تنظيم الإعلام قرار حجب روبلوكس رسميًا LGBT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تشارك جمهورها منشورا غامضا.. ماذا قالت

مي سليم

مي سليم تتألق في أحدث ظهور بإطلالة شتوية

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ملتقى الإبداع بمعرض الكتاب يناقش المجموعة القصصية حلم في حقيبة

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد