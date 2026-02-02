قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تهريب المخدرات في طائرة درون بالصحراوية.. مفاجآت في تحقيقات قضية كتيبة الإعدام

أعضاء العصابة وأمامهم المضبوطات
أعضاء العصابة وأمامهم المضبوطات
ندى سويفى

فجرت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، مع عصابة الأجانب “كتيبة الإعدام” المكونة من 21 متهما "2 مصريين و19 أجنبيا بينهم سيدات" عدة مفاجآت ومشفت عن أسرار قيامهم بجلب المخدرات باستخدام طائرة درون "طائرة بلا طيار". 

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة بمشاركة فريق من نيابتي الدقي والعجوزة أن الأجانب المتهمين في القضية استخدموا طائرة درون في تهريب المواد المخدرة عبر الدروب الصحراوية لإدخالها للبلاد وترويجها على عملائهم من تجار الجملة والتجزئة "متعاطين ومدمنين". 

وكشفت التحقيقات التي استمرت على مدار 18 ساعة، عن أن التشكيل العصابي مكون من 21 متهمًا، بينهم 2 مصريين فقط والباقون يحملون 7 جنسيات لدول عربية وإفريقية ومنهم عدد من السيدات. 

وأشارت التحقيقات إلى أن معلومات وردت إلى ضباط مكافحة المخدرات ومباحث الجيزة حول نشاط العصابة الأجنبية بجلب المخدرات والاتجار بها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم بعد مراقبة لأعضاء التشكيل، وفور صدور الإذن انطلقت مأموريات مسلحة في وقت متزامن من ضباط مكافحة المخدرات والدقي والعجوزة وألقي القبض على أفراد التشكيل في منطقتي الدقي والعجوزة.

وتبين أن نشاط العصابة لا يقتصر على جلب والاتجار بالمخدرات فقط،  حيث تضم عددًا من السيدات وأنهن يمارسن الدعارة بتسهيل من باقي المتهمين لجمع أكبر قدر من الأرباح.

وحرزت النيابة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين وتضمنت 3 كيلو من الكوكايين وكميات ضخمة من مخدرات الحشيش والآيس والهيدرو والأقراص المخدرة، كما ضبط بحوزتهم طائرة درون. 

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات جلب واتجار المخدرات والدعارة وبعرضهم على قاضي المعارضات قرر استمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وفى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى دولى يضم 21 عنصر إجرامى شديد الخطورة من بينهم "18 عنصر يحملون جنسية دول مختلفة" بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر المدقات الجبلية والدروب الصحراوية للحدود الجنوبية للبلاد تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم، وبحوزتهم قرابة 200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "كوكايين ، بودر ، هيدرو ، حشيش ، آيس"- كمية من الأقراص المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 110 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

النيابة العامة عصابة الأجانب "كتيبة الإعدام" طائرة درون مكافحة المخدرات

