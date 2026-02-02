شفت معاه الهنا.. ياسمين عبد العزيز رفقة كريم فهمي من كواليس وننسى اللي كان

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، كواليس مسلسلها “وننسى اللي كان” مع الفنان كريم فهمي.

ونشرت ياسمين عبد العزيز فيديو على أغنية “دنا دنا شفت معاه الهنا” ولاقى تفاعلًا من متابعيها على انستجرام.

وعلقت على الفيديو:" جليلة وبدر"، شخصيات مسلسل وننسى اللي كان.

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

وكانت قناة mbc طرحت، البوسترات الفردية لأبطال مسلسل «وننسى اللى كان» بطولة ياسمين عبد العزيز، والذى من المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وكشف البرومو عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهى تقول: «أنا لما أموت هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرنى بيه».

كما أظهر البرومو مشاهد متعددة تكشف دخول ياسمين فى صراعات نفسية معقدة، بمشاركة النجم كريم فهمي داخل إطار درامى مشحون بالتوتر، حيث يلمّح المسلسل إلى الجانب المظلم للشهرة.

ويناقش «وننسى اللى كان» كواليس النجاح على المستويين النفسى والعاطفى، مطرِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذى قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته فى القمة.

مسلسل «وننسى اللى كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبرى، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالى، محمود ياسين جونيور، محمد لطفى، محمود حافظ، وإيهاب فهمى.