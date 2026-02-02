استئناف أعمال توصيل المرافق بعقار نفق الهرم بالجيزة بعد توقف ٣٥ عامًا

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء تنفيذ أعمال توصيل المرافق الأساسية بعقار نفق الهرم الذي شهد توقف الأعمال لأكثر من ٣٥ عامًا حرصًا على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ استكمال توصيل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي لتوفير سبل الاعاشة اللازمة لملاك الوحدات السكنية.

وكلف المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بمتابعة سير الأعمال ميدانيًا بشكل مباشر مع التأكيد على الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن ووفقاً للجدول الزمني المحدد لتحقيق أقصى استفادة لملاك الوحدات وتوفير الخدمات الأساسية لهم بكفاءة وجودة عالية.