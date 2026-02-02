قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
ميمي جمال لـ صدي البلد: لن أعتزل التمثيل حتى آخر يوم في عمري
الكشف عن فولكس فاجن Golf GTI بقوة 325 حصانا.. وهذا سعرها عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة تبحث استضافة برامج ماجستير قانون بالتعاون مع جامعة المستقبل العراقية

رئيس جامعه المنصوره
رئيس جامعه المنصوره
همت الحسينى

عقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اجتماعًا افتراضيًا عبر تقنية Zoom Meeting مع الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل العراقية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الأكاديمي المبرم بين الجانبين، وتمهيدًا لبدء استضافة برامج ماجستير القانون المقدمة من كلية الحقوق بجامعة المنصورة في تخصصي القانون الدولي العام والقانون الإداري داخل الحرم الجامعي لجامعة المستقبل بمحافظة بابل بالعراق، دون الحاجة لسفر الطلاب إلى مصر، على أن تُمنح الشهادات من جامعة المنصورة، مع بدء الدراسة اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025–2026.

 وجاء الاجتماع بحضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مظفر صادق حسن، مدير الإشراف العلمي والأكاديمي بجامعة المستقبل، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، والدكتور عمار الحسيني، عميد كلية القانون بجامعة المستقبل، إلى جانب الدكتور إبراهيم عبد الله، وكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الوافدين بجامعة المنصورة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور شريف خاطر بقيادات جامعة المستقبل العراقية، معربًا عن اعتزازه بالتعاون القائم بين الجامعتين، ومؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الأكاديمي العربي ونقل الخبرات العلمية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار بدء تنفيذ بروتوكول التعاون، بما يضمن انطلاق برامج الدراسات العليا المستضافة وفق أعلى المعايير الأكاديمية المعتمدة، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي.

وأكد الدكتور شريف خاطر حرص جامعة المنصورة على تفعيل شراكاتها الدولية والإقليمية بصورة عملية تخدم تطوير البرامج التعليمية وتعزز البحث العلمي المشترك، مشيرًا إلى أن استضافة برامج الدراسات العليا بجامعة المستقبل العراقية تُعد ترجمة حقيقية لبنود بروتوكول التعاون، بما يتيح نقل الخبرة الأكاديمية المصرية إلى الأشقاء في العراق، وإعداد كوادر علمية مؤهلة وفق معايير عالمية.

كما أوضح حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لكافة التفاصيل التنظيمية والأكاديمية من خلال لجنة تنفيذية مختصة بالمتابعة الدقيقة لضمان نجاح تجربة الاستضافة، بما يعكس صورة مشرفة للتعليم العالي المصري، ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات التعليمية العربية.

فيما أعرب

الدكتور حسن شاكر مجدي عن تقديره لجامعة المنصورة وقياداتها على التعاون المثمر والدعم المتواصل، مؤكدًا أن جامعة المستقبل العراقية تعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسار تطوير التعليم العالي بالعراق.

وأشار إلى أن التعاون مع جامعة المنصورة يمثل إضافة نوعية لبرامج الدراسات العليا بجامعة المستقبل، لما تتمتع به من مكانة أكاديمية مرموقة وخبرة علمية عريقة، مؤكدًا الحرص على تهيئة جميع الجوانب الأكاديمية واللوجستية لضمان انطلاق البرامج المستضافة بكفاءة وجودة عالية.

وخلال الاجتماع، تم بحث مختلف الترتيبات التنظيمية والأكاديمية الخاصة بتنفيذ البرامج المستضافة، بما يشمل إعداد الجداول الدراسية، وتنظيم المقررات العلمية، والتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين، إلى جانب الجوانب الإدارية والفنية المرتبطة ببدء الدراسة وانتظامها.

كما تناول الاجتماع بحث الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لانطلاق الدراسة، بما يشمل إعداد الجداول الزمنية للمقررات الدراسية، وتنظيم القاعات والتجهيزات الأكاديمية، والتنسيق المشترك بشأن أعضاء هيئة التدريس الذين سيتولون التدريس في البرامج المستضافة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتطبيق المعايير الأكاديمية المعتمدة بجامعة المنصورة داخل مقر جامعة المستقبل العراقية.

كما ناقش الحضور ملف معادلة شهادات الطلاب العراقيين من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لبدء الدراسة رسميًا، حيث أكد الدكتور مظفر صادق حسن أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لاستكمال الإجراءات القانونية والأكاديمية في توقيتاتها المحددة.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل عنصرًا محوريًا لضمان جاهزية الطلاب للالتحاق بالبرامج المستضافة دون معوقات، وتعكس التزام الجامعتين بتطبيق الضوابط المعتمدة.

فيما جرى التأكيد مجددًا على بدء استضافة برامج ماجستير القانون المقدمة من كلية الحقوق بجامعة المنصورة في تخصصي القانون الدولي العام والقانون الإداري داخل الحرم الجامعي لجامعة المستقبل بمحافظة بابل بكلية القانون، دون الحاجة لسفر الطلاب إلى مصر، على أن تُمنح الشهادات من جامعة المنصورة، والمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، مع تحديد أعداد القبول وفق ضوابط أكاديمية خاصة، وبدء الدراسة اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني القادم.

.

الدقهليه جامعه المنصوره العراق الحقوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مساء الاثنين 2 فبراير 2026

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية مساء الاثنين 2 فبراير 2026

قداس عيد يوحنا بوسكو

مطران الكنيسة اللاتينية يترأس قداس عيد القديس يوحنا بوسكو برعية أم المعونة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا وعدد أيام الإجازة المتوقعة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا وعدد أيام الإجازة المتوقعة

بالصور

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

الحرمان من النوم يدمر خلايا الدماغ .. ماذا يحدث لعقلك ليلا؟

كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد