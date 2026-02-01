الدقهلية: رفع 280 طن نواتج هدم وبناء في حملة مكبرة بالمنصورة وطلخا

يتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال حملة النظافة المكبرة لرفع تجمعات وتراكمات نواتج الهدم والبناء، بمدينتي المنصورة وطلخا، وتم اليوم رفع 280 طن، وتأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، واستمرارا لخطة رفع كافة التراكمات التاريخية لمخلفات الهدم والبناء بمدينتي المنصورة وطلخا.

وكلف محافظ الدقهلية، باستمرار أعمال الحملة المكبرة بمدينتي المنصورة وطلخا، وفقا لجدول زمني لنقل والتخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء، في إطار خطة شاملة لإخلاء مدينتي المنصورة وطلخا من تراكمات مخلفات الهدم والبناء، وفي إطار تفعيل أحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنه ٢٠٢٠ بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

و كلف المحافظ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بشن حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة بمدينتي المنصورة وطلخا، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة، وبمشاركة مُعدات من وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار إليها.

وقامت الحملة اليوم برفع وتحميل 180 طن مخلفات هدم وبناء بمدينة المنصورة، بمنطقة جديلة تقاطع شارع العلاوي مع امتداد مدرسة جزيرة الورد، وطريق سكة سندوب شارع المجيرة، بالإضافة إلى رفع 100 طن تراكمات من قرية طنيخ بمركز نبروه، ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن المعتمدة لدى المحافظة بقلابشو و15 مايو بجمصة.