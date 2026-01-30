الدقهلية: السوق الحضاري بـ طلخا يعمل 24 ساعة لصالح البائعين والمواطنين

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل السوق الحضاري بمدينة طلخا، وعرض مختلف السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، مؤكدا أنه يأتي في إطار خطة لتعميم الأسواق الحضارية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتيسيرا على المواطنين في الحصول على متطلباتهم الغذائية من مكان واحد مجمع.

وأوضح محافظ الدقهلية ، أن السوق الحضاري بطلخا يمثل نقلة نوعية لصالح البائعين والمواطنين ويخدم الجميع ويعمل على مدار 24 ساعة، مؤكدا أنه لا رجعة عن منع الإشغالات بشوارع المدينة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى وجود منفذ دائم لبيع الخبز المدعم ببطاقة تموينية بالسوق تيسيرا على الأهالي من الساعة الثامنة صباحاً يوميا، وأكد أن السوق يهدف إلى توفير مواقع مناسبة للباعة الجائلين داخل نطاق منظم وآمن، بما يسهم في القضاء على الظواهر العشوائية بالشوارع الرئيسية وتسهيل حركة المرور، فضلًا عن توفير بيئة صحية تضمن سلامة تداول السلع الغذائية ومتابعة أسعارها بشكل دوري.

وشدد محافظ الدقهلية، على اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بالتنسيق مع علي حسن مدير مديرية التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، للمتابعة والرقابة اليومية لعمل السوق والتأكد من التزام الباعة بالأسعار المخفضة وجودة السلع المعروضة والالتزام بأماكنهم.

تجدر الإشارة إلى أن السوق، يضم سلع ومنتجات متعددة تشمل الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والمنتجات المتنوعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين.