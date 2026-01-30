الدقهلية.. منع صرف الخبز لأكثر من بطاقة تموينية للمواطن الواحد

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار عمل مخبز المحافظة الكبير الكائن بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة يوميا، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وأكد محافظ الدقهلية أن المخبز يعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى نفاذ الحصة اليومية المقررة من الدقيق، بما يسهم في تخفيف الضغط على المخابز الأخرى وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى وجود منفذ لبيع الخبز في المعرضين الدائمين بالمنصورة وبالسوق الحضاري في طلخا.

وشدد على أنه يُمنع نهائيًا صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع.

وكلف محافظ الدقهلية، علي حسن، وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام الرقابة التموينية، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجودة الرغيف، وحسن معاملة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي تجاوزات.

وأكد محافظ الدقهلية أن تشغيل مخبز المحافظة الكبير يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وإمكانية تعميمها بمراكز المحافظة.