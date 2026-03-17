تحليق مكثف للطيران.. هجوم بمسيرات على السفارة الأمريكية في بغداد

أفادت تقارير وسائل إعلام محلية بتصدي منظومات الدفاع الجوي لطائرات مسيرة في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، فجر اليوم الثلاثاء.

وتشير المعلومات الأولية إلى استنفار أمني وتحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في العراق خلال الساعات الماضية، دون صدور حصيلة رسمية بشأن الأضرار أو الإصابات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وسط تقارير عن تعرض قواعد عسكرية أمريكية لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في وسط الإقليم.