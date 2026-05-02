الشرطة سيطرت على الموقف.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث مرورى بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مشادة كلامية بين قائدى سيارتين بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية لخلاف حول أولوية المرور ، وتدخل أحد أفراد الشرطة لمنع تعدى قائدى السيارتين على بعضهما .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ إبريل المنقضى، وحال تواجد فرد شرطة والمعين لملاحظة الحالة المرورية بدائرة قسم شرطة أول المنتزة حدثت مشادة كلامية بين طرف أول : (محاسب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى المنتزه)، وطرف ثان: (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) لخلاف حول أولوية المرور حال سيرهما بسيارتيهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مما أدى لإصطدامهما ، فقام الفرد بالتدخل الفورى لمنع تعديهما على بعضهما وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، وبعرضهما على النيابة العامة أقرا برغبتهما فى الصلح والتراضى فيما بينهما.





