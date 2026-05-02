ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% إذا لم يبنو مصانع في أمريكا.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : ننتصر في مواجهتنا الحالية ضد إيران ولو كان هذا نزالا لتم إيقافه فورا لعدم التكافؤ ، ولا يمكننا السماح للإيرانيين بالحصول على سلاح نووي تحت أي ظرف.

وأضاف : هناك كميات كبيرة من النفط موجودة الآن في مضيق هرمز وعندما يتم الإفراج عنها ستنخفض أسعار البنزين إلى مستوى لا مثيل له.

وتابع : 159 سفينة حربية إيرانية تستقر الآن في قاع المياه بعد أن دمرنا البحرية الإيرانية ولن نغادر إيران مبكرا كي لا نضطر بعد ثلاث سنوات للعودة لمعالجة المشكلة.

وزاد : وسنعمل على إنهاء أي سلاح يمكن أن يدمر العالم مثل السلاح النووي. لا يمكن أن نسمح للمجانين بحيازة سلاح نووي.

وختم ترامب قائلا : لو لم نوقف إيران كانوا سيفجرون إسرائيل والشرق الأوسط وحتى أوروبا .أوقفنا إيران بقاذفات B2 ولو لم نفعل ذلك فإنهم كانوا سيحصلون على سلاح نووي.