قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصطفى بكري : مصر القوة المركزية في المنطقة العربية

منار عبد العظيم

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر القوة المركزية في المنطقة العربية. 

وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا وقوة عسكرية كبيرة تجعلها في قلب الاستراتيجية العربية للتعامل مع الأزمات الإقليمية.


وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي قد طرح فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العسكري بين الدول العربية. 

وأضاف أن هذه القوة المشتركة يمكن أن تبدأ بخطوات بسيطة مثل إنشاء مركز لتبادل المعلومات بين الدول العربية وتنظيم مناورات عسكرية دورية لتجهيز الجيوش العربية لمواجهة أي تهديدات في المستقبل.

 وأوضح بكري أن هذا التعاون العسكري بين الدول العربية، رغم صعوبته في بعض الجوانب، سيكون خطوة هامة نحو تحقيق التوازن السياسي والعسكري في المنطقة.

وتحدث بكري عن أهمية الاستقرار السياسي في مصر باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك جيشًا قويًا وخبرة تاريخية في إدارة الأزمات.

 وأكد أن مصر، بفضل هذه المقومات، تعتبر ركيزة أساسية في بناء تحالفات سياسية وعسكرية قوية يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا في تحسين الوضع الأمني في المنطقة العربية.

وشدد مصطفى بكري على أن هذا المشروع يتطلب دعمًا من الدول العربية ذات الاستقرار السياسي والجيوش القوية، وأن مصر بما لها من خبرات في التعامل مع التحديات الإقليمية ستكون في قلب هذا المشروع.

 وأضاف أن تفعيل هذه المبادرات من شأنه أن يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

