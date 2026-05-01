مصطفى بكري: التنقيب العشوائي عن الذهب غير قانوني واللي بيعمل كدة لازم يتحاسب

قال الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" إن حادث سفاجا الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وقع بسبب التنقيب العشوائي عن الذهب.

وأوضح أن الحادث تم نتيجة لاشتباك مسلح بين مجموعات تنقب بشكل غير قانوني في الجبال، ما أدى إلى مصرع الضحايا.

وذكر أن وزارة الداخلية تعاملت مع الحادث بسرعة وقامت بضبط الجاني.

و أشار بكري إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات جادة لتنظيم عملية التنقيب عن الذهب، من خلال تعديل القوانين الخاصة بهذا القطاع لضمان الحفاظ على أمن المواطنين وتوفير فرص عمل قانونية في هذا المجال.

وتابع: "الدولة لم تترك هذا الملف، ومجلس الوزراء وافق على تعديلات مهمة لأصحاب الأراضي بالتنقيب عن الذهب، تتضمن حق الدولة وحق المواطن، يعني الدولة بتقول إن الذهب موجود، والتنقيب عليه يكون بالقانون، ويمكن وزارة الداخلية تحركت أكثر من مرة في هذا الأمر، ولكن هذه المرة كانت الواقعة في الجبال، وتحركت بسرعة أيضًا".

وأوضح: "دول تجار بيتعاملوا بشكل غير شرعي مع ناس جاية من برا، واللي معاه إطار قانوني يشتغل، لكن الشغل العشوائي واللي بيحطوا إيديهم على أرض بشكل غير قانوني سيتم التعامل معه، والداخلية ضبطت المتهم وبتتعامل معه".