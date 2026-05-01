ترامب: قادة إيران يرغبون في اتفاق لكنهم يواجهون صعوبات بسبب الانقسامات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الساحة الداخلية في إيران تشهد حالة من "الفوضى" وخلافات كبيرة بين القيادات، مؤكدا أن القادة الإيرانيين يرغبون في إبرام اتفاق، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب الانقسامات الداخلية.

وأعرب الرئيس ترامب، في كلمة له من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض مساء اليوم /الجمعة/ - عن رغبته في "توقيع صفقة مع إيران.. وعدم العودة لقصفهم مجددا"، مطالبا طهران بتقديم صيغة جديدة أكثر توافقا تلبي المطالب الأمريكية.

وأشار إلى أن مضيق هرمز تم إغلاقه بصورة كاملة عبر الحصار البحري الأمريكي، معلنا أن إيران تم القضاء على قدرتها العسكرية وتحتاج نحو 20 عاما لإعادة بناء قدراتها العسكرية مرة أخرى.

ووجه ترامب، انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه :"لم يوافق أو يحترم الاتفاقات الموقعة بيننا"، مضيفا أنه لم يطلب من الكونجرس تفويضا للاستمرار في العمليات العسكرية لأنه لم يسبق لأي رئيس أن سعى من أجل ذلك.

وأضاف أنه يدعم بقوة رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، معتبرا في الوقت ذاته أن زيارته إلى الصين خلال الفترة المقبلة ستكون عملا رائعا.