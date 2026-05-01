شركاء في البناء .. رئيس اتحاد العمال : رجالنا القوة المحركة للجمهورية الجديدة

أكد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن عمال مصر يمثلون ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على دورهم المحوري في تنفيذ المشروعات القومية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

تحقيق أهداف التنمية

وأوضح الجمل، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الطفرة التي تشهدها الدولة في مجالات البنية التحتية والصناعة والإسكان تعكس حجم الجهد الكبير الذي يبذله العمال يوميًا في مواقع العمل، مؤكدًا أنهم شركاء حقيقيون في تحقيق أهداف التنمية.

دعم العمال والدفاع عن حقوقهم

وأشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يواصل القيام بدوره في دعم العمال والدفاع عن حقوقهم، بالتوازي مع العمل على تعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل، بما يضمن استمرار الإنتاج بكفاءة عالية.

نجاح خطط الدولة

وأضاف أن العامل المصري يمثل نموذجًا في الانتماء والإخلاص، وهو ما يجعله عنصرًا حاسمًا في نجاح خطط الدولة وبناء مستقبلها.