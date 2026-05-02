قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة شهادة الـ 17.25% | البنوك تتحرك لامتصاص السيولة .. تفاصيل
انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق
عناصر مجهولة.. سطو مسلح على ناقلة نفط قرب سواحل اليمن وتحويل مسارها إلى الصومال
الأمم المتحدة : 3 آلاف إصابة بالكوليرا و3 وفيات في 3 أشهر باليمن
الاحتلال الإسرائيلي يجدد إنذارات إخلاء لبلدات في جنوب لبنان
علاقة غير شرعية | خلصوا عليه ووضعوا جثمانه بعد حرقـها في شنطة سفر بالشرقية لإخفاء الجريمة | القصة الكاملة
7 آلاف متضرر منذ 2016 .. تحرك برلماني عاجل بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر
لأول مرة في مصر.. تفاصيل إطلاق خدمة «حاج بلا حقيبة» لتسهيل نقل الأمتعة
التخطيط تضع خريطة قطاعية لاحتياجات العمالة في مصر
هوس التسمية والذهب.. ترامب يعيد تشكيل واشنطن على صورته من قوس النصر إلى البيت الأبيض
الصحة عن الإجراءات المتخذة ضد ضياء العوضي: سلامة المرضى فوق كل اعتبار
الإمارات تعلن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة : 3 آلاف إصابة بالكوليرا و3 وفيات في 3 أشهر باليمن

هاجر رزق

سجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بالكوليرا في اليمن، بينها وفيات، خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب إحصائية أممية.

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) في تقرير أصدرته مؤخراً، بشأن التحديث الوبائي العالمي، إنه تم الإبلاغ عن 3,177 حالة جديدة مشتبه إصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد (AWD) في اليمن، خلال الفترة بين 1 يناير و29 مارس 2026.

وأضاف التقرير أن عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في اليمن، خلال نفس الفترة، بلغت 3 حالات وفاة، وهي إحدى دولتين سجلتا وفيات في إقليم شرق المتوسط إلى جانب أفغانستان (6 وفيات).

ووفق البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن اليمن يعد خامس أكبر دولة في تفشي وباء الكوليرا على مستوى العالم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بعد كل من الكونغو (18,992)، وأفغانستان (18,943)، وموزمبيق (6,584)، وجنوب السودان (4,390).

وأشار التقرير إلى أن اليمن سجّل ثاني أعلى معدل في حالات الإصابة بالكوليرا والوفيات المرتبطة بالوباء في إقليم شرق المتوسط بعد أفغانستان، فيما بلغ إجمالي الحالات الجديدة في الإقليم منذ بداية العام الجاري، 24,009 حالات، بينها 9 وفيات.

وأشار إلى أن عدد حالات الكوليرا المشتبه بها والإسهال المائي الحاد المُبلّغ عنها من جميع أنحاء اليمن خلال مارس الماضي وحده، وصلت إلى 969 إصابة جديدة، بينها حالتا وفاة، كرابع أعلى معدل على مستوى العالم بعد أفغانستان التي سجّلت 6,308 حالات، والكونغو الديمقراطية (5,186 حالة)، وموزمبيق (1,362 حالة).

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي الحالات التراكمية للإصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد المُبلّغ عنها في الرابع الأول من العام 2026، بلغ 58,740 حالة جديدة، بينها 732 وفاة في 22 دولة موزعة على أربع مناطق تابعة للمنظمة حول العالم.

