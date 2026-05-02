الأمم المتحدة : 3 آلاف إصابة بالكوليرا و3 وفيات في 3 أشهر باليمن

سجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بالكوليرا في اليمن، بينها وفيات، خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب إحصائية أممية.

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) في تقرير أصدرته مؤخراً، بشأن التحديث الوبائي العالمي، إنه تم الإبلاغ عن 3,177 حالة جديدة مشتبه إصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد (AWD) في اليمن، خلال الفترة بين 1 يناير و29 مارس 2026.

وأضاف التقرير أن عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في اليمن، خلال نفس الفترة، بلغت 3 حالات وفاة، وهي إحدى دولتين سجلتا وفيات في إقليم شرق المتوسط إلى جانب أفغانستان (6 وفيات).

ووفق البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن اليمن يعد خامس أكبر دولة في تفشي وباء الكوليرا على مستوى العالم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بعد كل من الكونغو (18,992)، وأفغانستان (18,943)، وموزمبيق (6,584)، وجنوب السودان (4,390).

وأشار التقرير إلى أن اليمن سجّل ثاني أعلى معدل في حالات الإصابة بالكوليرا والوفيات المرتبطة بالوباء في إقليم شرق المتوسط بعد أفغانستان، فيما بلغ إجمالي الحالات الجديدة في الإقليم منذ بداية العام الجاري، 24,009 حالات، بينها 9 وفيات.

وأشار إلى أن عدد حالات الكوليرا المشتبه بها والإسهال المائي الحاد المُبلّغ عنها من جميع أنحاء اليمن خلال مارس الماضي وحده، وصلت إلى 969 إصابة جديدة، بينها حالتا وفاة، كرابع أعلى معدل على مستوى العالم بعد أفغانستان التي سجّلت 6,308 حالات، والكونغو الديمقراطية (5,186 حالة)، وموزمبيق (1,362 حالة).

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي الحالات التراكمية للإصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد المُبلّغ عنها في الرابع الأول من العام 2026، بلغ 58,740 حالة جديدة، بينها 732 وفاة في 22 دولة موزعة على أربع مناطق تابعة للمنظمة حول العالم.