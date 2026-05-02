فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بجماهير الأهلي والزمالك عقب مباراة القمة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن اللقاء يظل دائمًا “كلاسيكو مصر والعرب وأفريقيا” مهما تطورت بقية البطولات.

وقال فرج عامر عبر حسابه على موقع «فيسبوك» إن جماهير الأهلي أثبتت دعمها الدائم للفريق في كل الظروف، بينما وصف جماهير الزمالك بأنهم أوفياء وأصلاء لعدم مغادرتهم المدرجات رغم النتيجة الكبيرة، مشيدًا باستمرار التشجيع حتى نهاية اللقاء.

وأضاف أن كرة القدم دائمًا ما تُظهر قيمة الفرق الكبيرة، قائلًا إن “وقعة الشاطر بألف لكن العودة مرعبة”، في إشارة لأهمية رد الفعل بعد الهزيمة.

كما وجه فرج عامر رسائل فنية، مطالبًا الجهاز الفني للأهلي بقيادة ييس توروب بمراجعة بعض القرارات، مع الإشادة بأداء بعض اللاعبين مثل بن شرقي وحسين الشحات، مؤكدًا أن هناك عناصر تستحق التقدير داخل الفريق، كما دعا جماهير الأهلي إلى دعم طاهر محمد طاهر.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدرس زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل، وهو ما قد يفتح الباب أمام مشاركة الأهلي حتى في حال عدم احتلاله مركزًا متقدمًا.

واختتم بالإشادة بمصطفي شوبير حارس مرمى الأهلي ، مؤكدًا أن تصديه لركلة جزاء كان نقطة تحول في المباراة، مطالبًا إياه بمواصلة التركيز في المستقبل.