ديربي القاهرة على صفيح ساخن.. مواجهات ثأرية تشعل قمة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة، مساء اليوم الجمعة، إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز، في لقاء لا يخضع فقط لحسابات النقاط، بل تحسمه أيضًا صراعات فردية مشتعلة تحمل طابعًا ثأريا خاصا بين نجوم الفريقين.

قمة بطعم الحسم

يدخل الزمالك المواجهة بمعنويات مرتفعة، ساعيا لتأكيد صدارته لجدول الترتيب وتعزيز حظوظه في التتويج باللقب، بعدما جمع 50 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي.

ويعتمد الفريق الأبيض على تركيز لاعبيه وتنفيذ تعليمات مدربه معتمد جمال، رغم غياب قائده عمر جابر بداعي الإصابة، وهي ضربة مؤثرة في تشكيلته.

على الجانب الآخر، يخوض الأهلي اللقاء تحت ضغط جماهيري كبير، عقب خسارته الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التي فجّرت موجة غضب داخل القلعة الحمراء ويأمل الفريق في استعادة توازنه رغم غياب عدد من العناصر الأساسية مثل محمد هاني وياسر إبراهيم ويوسف بلعمري، مع عودة كل من حسين الشحات ومحمد الشناوي وكريم فؤاد.

صراعات فردية كلمة السر في الديربي

لا تقتصر أهمية القمة على الجانب الجماعي، بل تمتد إلى أربع مواجهات فردية مرشحة لحسم مسار اللقاء، في ظل ما تحمله من أبعاد فنية ونفسية.

بيزيرا × الشحات ثأر مؤجل

تتصدر المواجهة بين البرازيلي خوان بيزيرا، نجم الزمالك، وحسين الشحات، لاعب الأهلي، المشهد، بعد التوتر بينهما في لقاء الدور الأول، والذي انتهى بفوز الأهلي 2-1.

تصريحات الشحات الساخرة آنذاك أشعلت غضب جماهير الزمالك، لتتحول هذه المواجهة إلى فرصة مثالية لبيزيرا من أجل رد الاعتبار، ليس بالكلمات، بل بالأداء داخل الملعب.

تريزيجيه × محمد إبراهيم خبرة في مواجهة الطموح

على الأطراف، تبرز مواجهة تكتيكية مثيرة بين محمود حسن تريزيغيه، جناح الأهلي صاحب الخبرات الكبيرة، ومحمد إبراهيم، الظهير الشاب للزمالك.

ويخوض لاعب الزمالك اختبارًا صعبًا لتعويض غياب عمر جابر، في مواجهة لاعب يمتلك القدرة على الحسم وصناعة الفارق في أي لحظة.

زيزو × فتوح صراع المعرفة المسبقة

تحمل مواجهة أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي، وأحمد فتوح، ظهير الزمالك، طابعا خاصا، نظرا للعلاقة السابقة التي جمعت الثنائي داخل القلعة البيضاء.

هذا الإدراك المتبادل لنقاط القوة والضعف يضفي بُعدا تكتيكيا معقدا على الصراع، في وقت يسعى فيه زيزو لإسكات الانتقادات التي طالته مؤخرًا واستعادة بريقه.

عاشور × السعيد معركة السيطرة على الوسط

في قلب الملعب، تدور مواجهة من نوع مختلف بين إمام عاشور، لاعب الأهلي، وعبد الله السعيد، قائد خبرة الزمالك.

ويعكس هذا الصراع تباينا واضحا بين أسلوبين؛ حيوية وقوة بدنية لدى عاشور، مقابل خبرة كبيرة وقدرة على التحكم في إيقاع اللعب لدى السعيد، ما يجعل هذه المواجهة مفتاح السيطرة على مجريات المباراة.

الديربي أكثر من مجرد مباراة

تبقى قمة الأهلي والزمالك مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث تختلط الحسابات الفنية بالعوامل النفسية، وتلعب التفاصيل الصغيرة دورًا حاسمًا في تحديد هوية الفائز، وبين طموح الزمالك في الاقتراب من اللقب، ورغبة الأهلي في إنقاذ موسمه، ينتظر أن يكون ديربي القاهرة واحدا من أكثر مواجهات الموسم إثارة وندية.