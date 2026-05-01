الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا.. أمطار وانخفاض حاد بالحرارة الأحد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استمرارًا في الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة اليوم، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية وارتفاع فترات سطوع الشمس، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين إلى ثلاث درجات.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إن القاهرة الكبرى تسجل اليوم نحو 30 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة بشكل أكبر في محافظات الصعيد لتصل إلى 36 و37 درجة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت أن البلاد ستشهد غدًا السبت ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتجاوز العظمى بالقاهرة 33 درجة مئوية، بالتزامن مع نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الغربية وشمال البلاد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، بالتزامن مع التقلبات الجوية، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الحاد اعتبارًا من يوم الأحد، حيث تنخفض العظمى بالقاهرة إلى نحو 25 درجة، مع عودة الأجواء المائلة للبرودة ليلًا.

وشددت غانم على ضرورة توخي الحذر، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، مع أهمية ارتداء الكمامات أثناء الرياح المحملة بالأتربة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بملابس خريفية أو شتوية خفيفة بسبب الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد أن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية سريعة، ما يستوجب المتابعة المستمرة للنشرات الجوية الرسمية.