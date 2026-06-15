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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترشيح محمد صبحي لجائزة الدولة التقديرية لعام 2026

محمد صبحي
محمد صبحي
جمال الشرقاوي

أعلنت وزارة الثقافة وصول الفنان محمد صبحي إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية لعام 2026، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته البارزة في إثراء الحركة المسرحية والثقافية المصرية على مدار عقود.


ويأتي ترشيح محمد صبحي تتويجًا لمشوار إبداعي طويل، قدم خلاله العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية التي تركت أثرًا واسعًا لدى الجمهور، وأسهمت في ترسيخ مكانته كأحد أبرز رموز الفن المصري المعاصر. كما عُرف بتقديم أعمال تجمع بين القيمة الفنية والرسالة التنويرية، إلى جانب اهتمامه بقضايا المجتمع والهوية الثقافية.


ويُعد محمد صبحي من أبرز المبدعين الذين أثروا الساحة الفنية بأعمال شكلت علامات بارزة في تاريخ المسرح المصري، حيث نجح في تقديم تجارب فنية متميزة جمعت بين الإبداع والوعي، وأسهمت في اكتشاف ودعم أجيال جديدة من الفنانين.


وتُمنح جائزة الدولة التقديرية للمبدعين الذين قدموا إسهامات مؤثرة وممتدة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، باعتبارها واحدة من أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية تكريمًا لأصحاب العطاء الاستثنائي.


ويحظى ترشيح الفنان محمد صبحي باهتمام واسع في الأوساط الثقافية والفنية، نظرًا لما يمثله من قيمة فنية كبيرة وما قدمه من أعمال أسهمت في إثراء المشهد الثقافي المصري وتعزيز دور الفن في نشر الوعي والتنوير.

وزارة الثقافة الفنان محمد صبحي جائزة الدولة التقديرية الحركة المسرحية

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