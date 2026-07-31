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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة تترقب التطبيق العملي لاتفاق وقف إطلاق النار وسط آمال بإنهاء المعاناة

غزة
غزة
رحمة سمير

أكد بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، أن هناك حالة من التفاؤل بين سكان قطاع غزة خصوصا بعد موافقة حماس على خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذين يرون فيه بداية محتملة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ألف يوم، مع تطلع واسع لأن ينعكس ذلك سريعًا على الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل القطاع.

وأوضح «جبر» أن المواطنين الفلسطينيين ينتظرون التطبيق العملي لبنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالملفات الأمنية والإجراءات الخاصة بإدارة القطاع، مشيرًا إلى أن جهود الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر، أسهمت في تذليل العقبات والوصول إلى هذه المرحلة، كما أن الآمال تتجه نحو استعادة مظاهر الحياة الطبيعية، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتهيئة الظروف لبدء إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الشارع الفلسطيني يركز في المرحلة الحالية على النتائج العملية للاتفاق، أكثر من الاهتمام بالمواقف السياسية، لافتًا إلى أن الأولوية بالنسبة لسكان القطاع تتمثل في وقف المعاناة، وضمان التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يسهم في تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعيشها السكان بعد أشهر طويلة من الحرب.

https://www.youtube.com/shorts/f4WBDb6n2_s 

دير البلح حماس إنهاء الحرب الأوضاع الإنسانية التطبيق العملي

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