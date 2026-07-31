اللجنة الوطنية لإدارة غزة تؤكد جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ترحب بالتقدم الذي أُعلن عنه أمس بشأن خارطة الطريق وبفتح مسار نحو الشروع في تنفيذها.



وأضافت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، أن هذا التطور يمثل محطة مهمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، و أنجزنا خلال الأشهر الماضية استعدادات مؤسسية وتشغيلية واسعة النطاق لتولي إدارة القطاع واستعادة الخدمات العامة الأساسية.

وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها، وسنركز على استعادة عمل مؤسسات الإدارة العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز الأمن العام.



