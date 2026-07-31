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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح عبد العاطي: أي اتفاق في غزة لن يحقق الاستقرار دون معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال

غزة
غزة
البهى عمرو

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن أي اتفاق قد توافق عليه الحكومة الإسرائيلية لن يكون كافيًا لتحقيق استقرار إقليمي دائم ما لم يتضمن معالجة شاملة للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الوسطاء باتوا يتحركون وفق منطق «إدارة الصراع» بعد إخفاق إسرائيل في حسمه عسكريًا رغم حجم الدمار والخسائر البشرية التي شهدها قطاع غزة.

وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والمفقودين والجرحى والمعتقلين، إلى جانب تدمير معظم البنية التحتية وممتلكات المواطنين في قطاع غزة، بالتزامن مع تصعيد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، مضيفا أن إسرائيل، رغم ما تلقته من دعم عسكري كبير، لم تتمكن من تحقيق أهدافها السياسية أو إنهاء حالة الصمود الفلسطيني، وهو ما دفع الوسطاء إلى البحث عن تسوية سياسية بدلاً من استمرار المواجهة.

وأشار رئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني إلى أن الجهود التي تقودها مصر بالتنسيق مع الوسطاء أسفرت عن بلورة خارطة طريق شبه مكتملة لمعالجة الملفات الخلافية، موضحًا أن المقترحات تتضمن تشكيل لجنة قانونية لإدارة بعض الملفات، وإجراء فحص أمني للموظفين العموميين مع الإبقاء على جزء منهم في مواقعهم، ونقل آخرين أو إحالتهم إلى التقاعد، إلى جانب إيداع ما تبقى من السلاح الثقيل لدى الفصائل الفلسطينية بعهدة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبار ذلك أحد المسارات المطروحة لدعم تنفيذ أي اتفاق.

غزة الشعب الفلسطيني فلسطين قطاع غزة

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