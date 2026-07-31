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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم| أجواء شديدة الحرارة.. وتحذيرات جديدة من الشواطئ

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، حار رطب على السواحل الشمالية، حيث تُسجل الحرارة العظمى المتوقعة في الظل بالقاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وشهدت مناطق بالبلاد صباحا، شبورة مائية كثيفة أحياناً خلال الفترة من (4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس اليوم، وجود فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، شمال الوجه البحري، ومناطق جنوبية تشمل (حلايب، شلاتين، مرسى علم، وأبو سمبل) على فترات متقطعة.

رياح وأمطار .. تحذيرات للمصطافين

كما تنشط الرياح أحياناً على السواحل الشمالية الغربية، القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ما يساعد على تلطيف الأجواء في الأماكن المكشوفة، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح على بعض الشواطئ المطلة على خليج السويس وشواطئ البحر المتوسط في: (السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، وجمصة)، ما يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بين (1.5 إلى 2.25) متر.

ودعت الأرصاد كافة المواطنين والمصطافين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، واتباع تعليمات السلامة على الشواطئ للحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع الأمواج.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

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