منظمة الدول الأمريكية تعرب عن دعمها للحكومة البوليفية وتدين أعمال العنف وإغلاق الطرق

أعرب أعضاء بعثة رفيعة المستوى من دول أعضاء في منظمة الدول الأمريكية عن دعمهم للحكومة البوليفية المنتخبة دستوريا، محذرين من أن أعمال العنف وإغلاق الطرق تشكل تهديدا للنظام الدستوري والاستقرار الديمقراطي في البلاد.

وجاء في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة عن حكومات الولايات المتحدة والأرجنتين وكندا وتشيلي وبنما وبيرو وأوروجواي أن أعضاء البعثة زاروا مدينتي لاباز وسانتا كروز دي لا سييرا، بدعوة من حكومة بوليفيا ووفقا لقرار اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.

وأعربت البعثة عن شكرها للحكومة البوليفية ووزير الخارجية فرناندو أرامايو وممثلي المجتمع المدني وجميع المشاركين على حسن الاستقبال والتعاون خلال الزيارة.

وأكد البيان احترام حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، لكنه أبدى "قلقا بالغا" إزاء تأثير إغلاق الطرق المصحوب بأعمال عنف على حياة المواطنين البوليفيين، والديمقراطية، وسيادة القانون.

وأضاف أن المحاولات المستمرة لتقويض حكومة الرئيس رودريجو باز، المنتخبة بصورة ديمقراطية، والإطاحة بها تمثل "تهديدا خطيرا" للنظام الدستوري والاستقرار الديمقراطي في بوليفيا والمنطقة.

وقال البيان إن أقلية "خارجة عن إطار القانون" حاولت تجاهل إرادة الناخبين التي عبرت عنها الانتخابات التي جرت قبل أقل من عام، كما رفضت مبادرات الحكومة للحوار، واستمرت في إغلاق الطرق لأكثر من سبعة أسابيع، الأمر الذي حرم السكان من الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وأضاف أن هذه التحركات أثرت بشدة على الحياة اليومية لملايين المواطنين، وعرضت حقوقهم الأساسية للخطر، مشيرا إلى وفاة مدنيين بوليفيين نتيجة تعذر وصولهم في الوقت المناسب إلى الأدوية والمستشفيات والمراكز الصحية بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل.

كما أشار البيان إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة أثناء أداء مهامهم، مؤكدا أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لتقويض النظام الدستوري في أي نظام ديمقراطي.

ورحبت البعثة باستعداد الحكومة البوليفية للحوار والتوصل إلى توافقات، مؤكدة تضامنها مع الحكومة المنتخبة دستوريا، وداعية إلى إعطاء الأولوية للحوار والمفاوضات في إطار الدستور باعتبارهما الوسيلة الأساسية لحل الخلافات، مع التشديد على ضرورة تسوية النزاعات سلميا ونبذ العنف.

وأكدت البعثة أن الدفاع عن الحرية والديمقراطية والأمن في نصف الكرة الغربي يتطلب التزاما وتعاونا بين الدول، مجددة تعهدها بمواصلة العمل من أجل تعزيز الاستقرار والحفاظ على النظام الديمقراطي في المنطقة.

وأضاف البيان أن أعضاء البعثة سيرفعون نتائج زيارتهم إلى حكوماتهم، وسيتشاورون مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة الدول الأمريكية بشأن خطوات عملية لدعم الحكومة البوليفية المنتخبة، بما في ذلك تقديم تقرير إلى المجلس الدائم للمنظمة والتنسيق إقليميا بشأن الإجراءات المقبلة.