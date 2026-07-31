محمد صلاح يستعرض لياقته البدنيه من الجيم

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وظهر محمد صلاح وهو يستعرض لياقته البدنية من أحدي صالات الجيم، مما حازت علي إعجاب متابعيه.

أسدل محمد صلاح الستار على واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ ليفربول، بعدما أنهى مشوارًا امتد لتسعة أعوام حافلة بالبطولات والإنجازات، عقب اتفاق الطرفين على إنهاء العلاقة بالتراضي.

ورغم بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره، لا يزال "الفرعون المصري" أحد أكثر اللاعبين جذبًا للاهتمام في سوق الانتقالات، إذ تبلغ قيمته السوقية، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، نحو 22 مليون يورو.

ويحظى صلاح باهتمام واسع من أندية الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من أندية الدوري الأمريكي، إلى جانب عروض أوروبية، بينما يواصل دراسة خياراته لاختيار المحطة المقبلة في مسيرته الكروية.