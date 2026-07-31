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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح رفقة عبدالله السعيد في الجيم.. صور

محمد صلاح و عبدالله السعيد
محمد صلاح و عبدالله السعيد
ميرنا محمود

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر جمهورة صورا جديدة, عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وخطف محمد صلاح الأنظار من صالة الألعاب الرياضية رفقة نجم الزمالك عبدلله السعيد ، وحازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيه.

محمد صلاح نهاية حقبة وبداية فصل جديد


وأسدل محمد صلاح الستار على واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ ليفربول، بعدما أنهى مشوارًا امتد لتسعة أعوام حافلة بالبطولات والإنجازات، عقب اتفاق الطرفين على إنهاء العلاقة بالتراضي.

ورغم بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره، لا يزال "الفرعون المصري" أحد أكثر اللاعبين جذبًا للاهتمام في سوق الانتقالات، إذ تبلغ قيمته السوقية، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، نحو 22 مليون يورو.

ويحظى صلاح باهتمام واسع من أندية الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من أندية الدوري الأمريكي، إلى جانب عروض أوروبية، بينما يواصل دراسة خياراته لاختيار المحطة المقبلة في مسيرته الكروية.
 

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